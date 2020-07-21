平衡车舆情报告出炉 安全事故成最大问题

本报讯（记者 王薇） 昨天，北京阳光消费大数据研究院联合消费者网发布电动平衡车消费舆情数据分析报告，显示电动平衡车安全事故占比尤其大。
数据显示，有关骑行电动平衡车摔伤或造成其他安全事故的事件时有发生，引发舆论广泛关注。究其原因，主要是电动平衡车速度快，没有物理刹车系统和保护装置，加上很多人违规上路骑行，从而导致事故发生。
按照《道路交通安全法》要求，电动平衡车不被允许在非机动车道上行驶，更不允许驶入机动车道，只能在封闭地方使用。但在日常生活中，人们经常可以看到，青少年儿童把电动平衡车当作娱乐运动玩具，不少上班族甚至把它当作“最后一公里”的代步工具。此外，部分电动平衡车厂家受利益驱使，不惜采用低廉电池、电极和熔断器等部件，如遭受撞击、跌落、浸水等情况，很可能发生漏液、起火、爆炸等危险。
针对电动平衡车的种种问题，有关专家呼吁尽快明确电动平衡车的产品属性，建议有关部门将其设计、生产、销售、使用、监管等各个方面纳入法治化轨道，既尊重市场需求和创新发展规律，又敬畏生命安全与法治文明。
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