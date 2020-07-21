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31省份居民上半年“花钱”榜单：上海人最能买买买

2020年07月21日08:32  来源：中国网
 

中国网财经7月21日讯(记者 畅帅帅)国家统计局日前公布的数据显示，今年上半年，全国居民人均消费支出9718元，比上年同期名义下降5.9%，扣除价格因素，实际下降9.3%。中国网财经梳理发现，9个省份上半年人均消费支出超过全国平均水平，上海居民最能“买买买”，人均花费20112元，北京、浙江紧随其后。

京浙沪最能“买买买” 9省份超全国平均线

数据显示，北京、上海、天津、浙江、广东等9省份上半年人均消费支出超过全国平均水平。上海居民最能花钱，人均达到20112元，北京、浙江紧随其后，分别为18620元、15029元。

数据来源：国家统计局

从统计数据来看，上半年上海人均消费支出突破2万元，北京、浙江、天津、广东、江苏、福建、以及重庆8地位于1万元阶梯，其余22地人均消费支出均处于万元以下。

西藏上半年人均消费支出5738元，暂列全国末尾。

消费券、“夜经济”、“小店经济”……央地频频出招促消费

对比去年上半年的数据来看，今年30个省份人均消费支出低于去年，云南“异军突起”，今年上半年人均消费支出7727元，比去年多374元，是唯一一个正增长的省份。

人均消费支出指居民用于满足家庭日常生活消费的全部支出,包括购买实物支出和服务性消费支出。消费支出按商品和服务的用途可分为食品、衣着、家庭设备用品及服务、医疗保健、交通和通讯、娱乐教育文化服务、居住、杂项商品和服务等八大类。

上半年，各地坚持民生导向，发放各类消费券、文旅融合发展“夜经济”、助力搞活“小店经济”，因地制宜、多措并举扩大消费，大力推动居民消费回升。

国家统计局住户调查办公室主任方晓丹指出，上半年全国居民人均消费支出降幅明显收窄，名义降幅和实际降幅分别比一季度收窄2.3和3.2个百分点。米面粮油、菜肉禽蛋等居民生活必需品得到充足保障，居民居家用餐增多。

居民部分生活消费支出增速由负转正，数据显示，上半年，全国居民人均通信支出增长3.0%，一季度为下降2.9%；人均个人用品支出增长2.2%，一季度为下降1.7%。

值得注意的是，常态化疫情防控下，虽然传统消费如餐饮、电影等有所下滑，但是网络购物、在线娱乐、线上课堂等消费新业态新模式逆势增长。方晓丹介绍，上半年，全国居民通过互联网购买商品或服务的次数普遍增多，人均邮费支出增长10.8%。

关于下半年的消费走势，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华指出两方面有利条件，“随着疫情防控的有效推进，消费便利性在逐渐改善；另一方面随着供给侧结构性改革的逐步推进，消费的供给也在不断地优化。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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