湖南：财政审计协同联动 推进全面预算绩效管理

为深入贯彻落实中央和湖南省委省政府关于全面实施预算绩效管理改革的部署要求，湖南省财政厅、审计厅建立财审协同联动机制，共同推进全面预算绩效管。

近日，两家单位召开的财政审计协同联动第一次联席会议提出，要加快建立四大机制，真正做到财政审计协同联动，推进全面预算绩效管理落地见效，确保财政资金用在“刀刃”上。

在大规模减税降费和政府过紧日子等大背景下，加强财政审计协同联动，发挥两个部门的职能作用和各自优势，推进全面预算绩效管理，做到少花钱、多办事、办好事，将有效缓解财政收支矛盾。

会议提出，财政审计协同联动，要加快建立四大机制。一是指标共商机制。湖南省财政厅在研究制定专项资金、部门整体支出绩效目标指标体系以及绩效评价指标体系时，征求省审计厅的意见建议。二是信息共享机制。财政审计协同联动，合理确定年度重点绩效评价项目和重点审计项目，做到各有侧重、相互补充。三是成果共用机制。财政、审计协同联动，将绩效结果及审计成果应用到预算安排和调整中，应用到市县财政管理工作绩效考核与激励中。四是整改共抓机制。对发现的问题，财政、审计联合督促其整改到位，确保财政资金安全高效。

据悉，财政、审计协同推进全面预算绩效管理工作联席会议，原则上每半年召开一次，特殊情况可随时召开，共同研究财政、审计联动工作的重大问题。（来源：审计署审计宣传中心）

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