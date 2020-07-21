湖南：财政审计协同联动 推进全面预算绩效管理

为深入贯彻落实中央和湖南省委省政府关于全面实施预算绩效管理改革的部署要求，湖南省财政厅、审计厅建立财审协同联动机制，共同推进全面预算绩效管。
近日，两家单位召开的财政审计协同联动第一次联席会议提出，要加快建立四大机制，真正做到财政审计协同联动，推进全面预算绩效管理落地见效，确保财政资金用在“刀刃”上。
在大规模减税降费和政府过紧日子等大背景下，加强财政审计协同联动，发挥两个部门的职能作用和各自优势，推进全面预算绩效管理，做到少花钱、多办事、办好事，将有效缓解财政收支矛盾。
会议提出，财政审计协同联动，要加快建立四大机制。一是指标共商机制。湖南省财政厅在研究制定专项资金、部门整体支出绩效目标指标体系以及绩效评价指标体系时，征求省审计厅的意见建议。二是信息共享机制。财政审计协同联动，合理确定年度重点绩效评价项目和重点审计项目，做到各有侧重、相互补充。三是成果共用机制。财政、审计协同联动，将绩效结果及审计成果应用到预算安排和调整中，应用到市县财政管理工作绩效考核与激励中。四是整改共抓机制。对发现的问题，财政、审计联合督促其整改到位，确保财政资金安全高效。
据悉，财政、审计协同推进全面预算绩效管理工作联席会议，原则上每半年召开一次，特殊情况可随时召开，共同研究财政、审计联动工作的重大问题。（来源：审计署审计宣传中心）
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】