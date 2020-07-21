扎紧“钱袋子”过好“紧日子”

面对吃紧的财政收支，今年审计系统各部门将过好“紧日子”落到实处，压减支出，将“钱用在刀刃上”，让每一笔资金花得更有效。

重庆：落实过“紧日子”要求 加强节约型机关建设

为贯彻落实中央和重庆市委、市政府关于过“紧日子”的部署要求，重庆市审计局于近日印发《关于贯彻落实厉行节约过“紧日子”要求的通知》（以下简称《通知》），要求全市审计机关加强预算管理，优化支出结构，厉行勤俭节约。

严控预算支出。2020年项目经费按照市财政要求统一压减，公务用车购置原则上一律暂停。会议和培训实行年度计划管理，严格控制会议和培训数量、时间和规模。审计购买社会服务经费纳入年度预算统筹并严格控制。大力推进电子化、无纸化办公，加强机关节能节水和后勤服务工作管理，降低行政运行成本，建设节约型机关。

严格预算执行。强化预算约束，严格执行年初预算批复，年度中，不得随意调整支出项目，改变支出用途，除正常增人增资外，各区县审计局原则上不再追加预算。加强对预算支出执行情况的分析，确保预算执行进度均衡有序。

严肃财经纪律。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格支出报销审核，不得超范围、超标准报销费用，严禁超标准、超范围发放津补贴。严格落实《重庆市市级预算单位公务卡管理办法》要求，严格执行国库集中支付制度以及资产配置标准和采购程序，严禁超标准使用办公用房，2020年原则上停止办公用房改扩建及装修。

严格绩效管理。按照《重庆市市级预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法》，全面落实实施预算绩效管理的各项要求，建立和完善反映审计工作整体和核心业务运行成本、管理效率、履职效能、社会效应等绩效指标体系，将预算收支和项目全部纳入绩效管理。市审计局扎实开展绩效目标执行监控，将评价结果作为预算安排重要参考依据，强化绩效评价结果应用。

四川省：推动过“紧日子”，审计关注公务支出情况

为切实推动《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定和中央、四川省委关于“过紧日子”的部署要求落到实处，近日，四川省审计厅结合各地去年开展公务支出和公款消费审计的实际情况以及今年即将开展的预算执行、财政收入审计的工作需要，印发《关于做好2020年公务支出和公款消费审计有关事宜的通知》，通报各地、各单位在去年工作中存在的主要问题，对今年的工作提出要求。

统筹部署，协同推进。提前安排，统筹谋划，通过“1+N”、融合式、嵌入式等审计方式，将公务支出和公款消费情况纳入2020年预算执行、经济责任、专项资金等审计项目的重点关注内容，保持公务支出和公款消费审计的覆盖面，切实解决好横向协同不够到位的问题;主动作为，统筹推进，适时开展公务支出和公款消费审计工作推进情况的督促检查，分析解决工作推进中存在的问题，切实解决好上下联动不够有力的问题。

紧盯重点，精准发力。紧紧围绕“过紧日子”的要求，在推动被审计单位规范公务支出和公款消费活动、建立健全单位内控机制、促进财政资金提质增效等方面持续用力、久久为功，切实扎牢制度规范的笼子;紧紧围绕问题易发多发的地方和领域，持续向基层一线发力、向问题整改加力，重点关注县(市、区)、乡(镇)的公务支出和公款消费情况和上一年度审计指出问题的整改情况，加大对审计发现突出问题的移送处理力度，不断巩固审计成果。

打牢基础，提高质效。注重反映普遍性、倾向性问题，注意发现新问题、新动向。深入分析导致问题发生的主要原因，尤其关注制度机制方面的原因，提出有针对性和可操作性的建议。按照规定的时间节点、标准要求，高质量完成情况汇总分析、电子数据整理和结果报送等工作。

连云港:审计全覆盖促进政府过好“紧日子”

今年以来，连云港市审计局在市级部门预算执行全覆盖审计工作中，采用大数据技术不断拓展审计监督广度深度，从一般性支出预算执行及压减、存量资金统筹盘活、执行中央八项规定及“三公两费”管理入手，把审计监督重点放在促进政府部门节省开支上，看紧政府“钱袋子”，促进政府过“紧日子”政策落地落实。

促进一般性支出压减到位。对一级预算单位开展全覆盖数据分析，分析市级一级预算单位支出总体压减情况，直击压减不到位单位，关注会议费、培训费、差旅费等支出仍有压缩空间的重点方面，确保把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。审计促进了市纪委研究出台《市纪委监委带头过紧日子的八条意见》，意见要求加强对各监督单位过“紧日子”、厉行节约情况的监督，督促各部门及时制定有效措施，将过“紧日子”的各项要求落到实处。

促进财政存量资金统筹优化盘活。摸清财政存量资金规模，揭示财政资金统筹使用中存在的问题，如一些项目已完工、已取消或已经完成，资金仍继续结转，导致财政资金“趴”在账面，不利于财政资金优化配置，提质增效。一些单位结余资金长期挂账往来，未及时清理收回造成资金闲置。通过揭示问题，推动清理盘活存量资金1.1亿元，统筹用于“六保”“六稳”等方面，提高资金使用效益。

促进中央八项规定精神严格落实。把“三公经费”管理作为促进过“紧日子”的突破口，揭示厉行节约政策执行不到位，“三公经费”不降反升情况，超预算支出“三公经费”和会议费、培训费等问题。着重从清理规范庆典、研讨会、论坛活动，根据实际情况提出用电话视频会议取代异地集中会议等针对性意见和建议，促进严格压缩各类“三公两费”不必要开支。

长春市审计局落实“过紧日子”要求倡议勤俭节约

近日，长春市审计局认真学习两会精神，贯彻落实中央“真正过紧日子”的要求，针对机关日常运行事项向全体机关干部发出勤俭节约倡议，从严从紧控制运行成本，持续加强节约型机关建设。

倡议围绕提高资源利用效率、降低办公成本，细化了五个方面的具体节约措施：一是节约用电，杜绝长明灯，办公设备提倡适时休眠，下班或外出及时关闭电源；科学使用空调；鼓励多走楼梯。二是节约用水，避免大开水龙头，杜绝“长流水”，发现“跑水”及时报修，提倡一水多用。三是节约办公用品，提倡双面打印复印和废纸重复利用；提倡无纸化办公；办公用品加强管理，提倡节约；爱护订书器、碎纸机等用具，延长使用时间。四是节约粮食，食堂用餐提倡“光盘”，吃多少打多少，杜绝浪费食物。五是科学统筹公务出行，外出办公合理安排出行路线，尽量多人合乘，提倡公交地铁等市内公共交通工具和火车等长途交通工具。（来源：审计署审计宣传中心）

(责编：杨曦、孙阳)