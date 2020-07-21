 海南省审计厅：为自贸港建设管好权钱事

海南省委办公厅、省政府办公厅今年4月联合印发《关于开展公共工程和土地出让项目跟踪监督工作的意见》（以下简称《意见》）后，6月中旬，海南省审计厅召开全省审计系统公共工程和土地出让项目跟踪监督工作动员部署暨培训视频会议，围绕《意见》提出的具体要求，抓工作落实。

作为公共工程和土地出让项目的监督部门之一，审计机构在跟踪监督工作中扮演着重要角色，其监督职责包括依据年度审计计划依法对公共工程和土地出让项目开展审计监督；对列入年度跟踪监督任务计划的公共工程和土地出让项目，制定跟踪审计实施方案，开展专项审计等。

近日，海南省审计厅党组书记、厅长刘劲松表示，省审计厅将切实履行审计职责，全面落实省委、省政府开展公共工程和土地出让项目跟踪监督工作的决策部署，帮助各级政府和企事业单位管好钱、用好权，为海南自由贸易港建设营造更加优良的营商环境和风清气正的政治生态。

审计是党和国家监督体系的重要组成部分，审计机关是政治机关，是党的工作部门，必须旗帜鲜明讲政治。

“在自贸港建设加速的大背景下，海南省审计厅党组深化思想认识，提高政治站位，迅速采取行动，围绕省委、省政府决策部署及时调整工作思路和工作重心，将公共投资审计确定为今年工作的重中之重。”刘劲松表示，《意见》以促进廉洁为目标，要求把监督关口前移，侧重日常监督、过程监督，突出事前监督和事中监督，这就要求审计机关坚持正确理念，转变审计职能。

对此，海南省审计厅党组根据审计署的部署，推动投资审计“三个转变”，即从数量规模向质量效益转变，从单一工程造价审计向全面投资审计转变，从传统投资审计向现代投资审计转变，将审计监督环节从事后转向投资项目全过程，将着力点从项目参建单位向业主单位和主管部门聚焦，紧盯项目规划、投资审批、融资信贷、用地用能、环境评价、工程招投标等方面，压实主体责任和行业监管责任，促进有效投资落地，提高投资绩效。

刘劲松表示，海南省审计厅将通过构建全省审计“一盘棋”，构建国家审计、内部审计和社会审计分工协作的工作机制，构建审计与纪委监委、巡视巡察及行业主管部门等各类监督力量协作配合的工作机制，统筹各级各类审计力量，同各类责任主体融为一体，形成监督合力，着力构建纵向到底、横向到边，全覆盖、无盲点的审计监督网络体系，充分发挥审计监督作用。

“我们还将通过不断创新审计技术方法，如运用大数据技术等，进一步提高审计的效率和准确率，同时强化技能培训，培养审计精兵。”刘劲松介绍，按照《意见》要求，省审计厅将进一步落实重大事项报告制度、案件线索移送制度、审计结果公告制度、落实“三个区分”要求等，通过用好一个审计点的成果，实现震慑一个面的监督效果，最大限度遏制公共工程和土地出让项目腐败问题。（来源：审计署审计宣传中心）

(责编：杨曦、孙阳)