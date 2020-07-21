人社部：今年上半年发布岗位信息2761万人次

人民网北京7月21日电（记者林露）今天，人力资源和社会保障部2020年二季度例行新闻发布会在线举行。人社部新闻发言人卢爱红介绍上半年人社部工作情况时表示，人社部实施百日千万网招行动，截至6月底，208万家用人单位发布岗位信息2761万人次。据了解，今天，国家级招聘求职服务平台“就业在线”正式上线，

卢爱红介绍说，1-6月，全国城镇新增就业564万人，6月份城镇调查失业率5.7%。截至6月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为9.76亿人、2.08亿人、2.56亿人。上半年，三项社会保险基金总收入2.35万亿元，总支出2.68万亿元。

上半年，人力资源社会保障部门坚持把稳就业保民生作为重大政治责任和第一位的工作，全力应对疫情冲击，打出减负稳岗扩就业保民生政策组合拳，实施人社“战疫”系列行动，统筹推进疫情防控和人社各项工作取得积极进展。

实施重点企业用工调度保障行动，累计帮助1万多家中央转办企业和地方重点企业解决招用工55.4万人，确保重点防护物资及生活必需品有序生产、应急保供。实施农民工返岗“点对点”服务行动，累计“点对点”运送600多万名农民工安全有序返岗，较好满足农民工外出务工需求，助推企业复工复产。

实施社保助企“免减缓”行动，2-6月养老、失业、工伤三项社会保险共减免企业社会保险费5769亿元，缓缴431亿元，预计全年将为企业减费1.6万亿元。

实施失业保险援企稳岗行动，1-6月共向434.6万户企业发放稳岗返还636亿元，惠及职工1亿人，受益企业户数是去年全年的3.8倍，中小微企业受益率大幅提高。同时，扩大失业保险保障范围，1-6月发放失业保险金、失业补助金等超过254亿元。

实施百日千万网招行动，截至6月底，208万家用人单位发布岗位信息2761万人次，劳动者投递求职简历近2000万份。实施百日免费线上技能培训行动，大规模开展免费线上职业技能培训，实名注册学员总人次数突破1300万，线上培训总人次数超过1200万。

实施关爱抗疫“一线”行动，推动工资福利、职称（岗位）晋升、工伤保险、紧急补充医务人员、表彰等5类12项政策措施落实落细。实施定向援助湖北行动，制定实施37项援助措施，从政策、资金、项目等方面给予湖北倾斜支持。

实施人社扶贫攻坚行动，截至6月底，全国已外出务工贫困劳动力2830万人，是去年外出务工总数的103.7%；5916万符合条件的建档立卡贫困人口参加基本养老保险，参保率超过99.99%。

同时，扎实做好社保工作。稳步推进养老保险省级统筹、基金中央调剂、基金投资运营、基金监管等工作，截至6月底，已有26个省份实现养老保险基金省级统收统支，22个省份签署基本养老保险基金委托投资合同，累计到账资金9482亿元。加强人才队伍建设。

职称制度改革稳步推进，已累计出台15个系列职称改革意见。

推进技能人才评价制度改革，分两批发布25个新职业信息，会同相关部门颁布修订21个国家职业技能标准。

此外，还加强劳动关系协调工作。继续加强政策指导，支持疫情防控和企业复工复产稳定劳动关系，抓好保障农民工工资支付条例的宣传和贯彻落实，做好根治欠薪、劳动人事争议案件调解仲裁、劳动保障监察等工作。持续推进行风建设。根据疫情防控需要，大力推行“不见面”服务，开展“人社服务快办行动”，推进“好差评”工作，推动人社服务更加优质便捷。

(责编：林露、李昉)