经济复苏态势明显 社会发展大局稳定

人民网北京7月21日电 （杨曦）整体经济稳步复苏、夏粮产量创历史新高、工业生产明显回升、能源供应保障有力、新动能彰显潜力、市场销售持续回升、投资降幅明显收窄、就业形势逐步改善……日前，国家统计局十位相关负责人针对上半年主要经济数据发布了解读文章。总的看来，上半年我国经济逐步克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势，社会发展大局稳定。

经济增长由负转正 多行业现回升

经济运行稳步回升，增速由负转正。二季度，我国GDP同期增长3.2%，一季度为下降6.8%，经济增速实现由负转正，经济整体呈现快速回升态势。

各行业均呈现回升，部分行业正增长。二季度，除住宿和餐饮业、租赁和商务服务业以及其他服务业受疫情影响较深外，其他行业增加值均实现正增长。

投资拉动作用增强，消费出现回升。随着稳投资政策持续发力，投资对经济增长的拉动作用明显增强；消费市场稳步回升；稳外贸政策加快落地，措施效果逐步显现。

新动能强劲支撑，经济活跃度持续提升。新兴产业发展势头良好，新动能持续逆势增长，为我国经济复苏提供强大动力。

夏粮产量创下新高 生猪生产逐步恢复

上半年，各地区各部门狠抓粮食生产，积极落实生猪稳产保供，农业生产总体稳中向好。

农业种植结构持续优化，夏粮播种面积稳中略减。单产提高成为增产的主要因素，支撑夏粮产量再创历史新高。

生猪生产逐步恢复，家禽生产较快增长。农产品生产者价格同比上涨，涨幅比一季度大幅回落。

工业生产明显回升 重点行业持续发力

上半年，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，生产生活逐步恢复，复工复产深入推进，工业经济明显恢复向好。

工业生产回升势头明显；装备制造业加速回升，高技术制造业和新兴产品持续发力；原材料行业由降转升，消费品行业逐步恢复；出口形势有所好转，医药电子行业出口加速；产能利用率明显回升。企业效益状况逐步改善。

能源供应保障有力 清洁能源比重提高

能源生产增长加快。规模以上工业能源生产增长加快；原油生产稳定增长；天然气生产高速增长；电力生产降幅收窄。

能源进口快速增长。煤炭进口高速增长，原油、天然气进口快速增长。

清洁能源比重提高。清洁电力生产比重有所提高，清洁能源消费比重提高。

服务业稳步复苏 新动能彰显潜力

出低谷，服务业逐步回升。服务业稳步复苏；服务业企业生产经营持续回暖；服务业投资降幅收窄；服务贸易逆差大幅减少。

育新机，新动能展现潜力。新兴服务业逆势增长；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重比上年同期提高；高技术服务业投资同比增速高出全部服务业投资。

向未来，企业信心保持稳定。服务业预期不断改善，企业信心继续增强；能源消费降幅明显收窄。

投资降幅明显收窄 回升态势充分显现

上半年，各地区、各部门统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，扎实做好稳投资各项工作，投资降幅明显收窄，回升态势进一步显现。基础设施投资、制造业投资、民间投资降幅持续收窄；民生保障、高技术等领域投资增速进一步加快；新开工项目计划总投资、投资到位资金等回升较快。

消费方式创新发展 市场销售持续回升

受新冠肺炎疫情冲击，上半年社会消费品零售总额同比下降。3月份以来，市场主体加快复商复市步伐，居民外出消费有序增加，市场活力逐步提升，市场销售持续改善；消费转型升级加快推进，新型消费继续保持良好发展势头。

就业形势逐步改善 重点群体仍需关注

受新冠肺炎疫情影响，就业面临多年少有的较大压力。随着疫情防控形势不断向好，复工复产、复商复市稳步推进，经济社会秩序加快恢复，就业出现改善势头。但随着高校毕业生集中进入劳动力市场,当前就业压力依然较大，要加大政策实施力度，稳定重点群体就业。

物价涨幅趋势回落 生产资料低位运行

新冠肺炎疫情对我国经济造成严重冲击，各地区各部门坚决贯彻落实党中央关于保供稳价系列政策措施，加快推进复工复产、复商复市，重要民生商品供应充足，市场需求进一步回升，供求关系总体稳定，CPI结构性上涨，涨幅趋势回落，PPI低位运行，保持下降走势。

收入名义增速回升 消费水平逐渐恢复

上半年，在一系列稳就业保民生促消费的政策措施作用下，全国居民收入增速保持回升，居民消费水平逐渐恢复，特别是居民基本生活支出保持了稳定增长。

居民收入增速有所回升，农村居民收入增速快于城镇居民；工资收入小幅增长，稳就业等政策为居民增收奠定基础；转移净收入加快增长，低收入困难群体生活得到重点保障；经营净收入降幅收窄，农村居民经营净收入实现由降转升；居民消费水平逐渐恢复，食品烟酒等基本生活支出稳定增长；新的消费增长点带动居民消费回补，线上消费、健康消费势头强劲。

(责编：杨曦、孙阳)