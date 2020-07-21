今年上半年中国整体就业走势前低后稳

人民网北京7月21日电 （记者林露）今天，人力资源和社会保障部举行2020年第二季度网上新闻发布会，介绍上半年人力资源社会保障工作进展情况。人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹表示，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展及就业工作都造成严重冲击，上半年整体就业走势前低后稳。

一季度就业开局低迷，二季度随着复工复产稳步推进，稳就业举措全面落地，劳动力市场需求升温，就业局势逐步回稳。1-6月全国城镇新增就业564万人，完成全年目标任务的63%；6月份全国城镇调查失业率5.7%，二季度末全国城镇登记失业率3.84%；市场需求一改疫情初期的急剧下滑，实现由负转正，并正延续回升态势。

就业形势逐步回稳，得益于疫情的有效控制、复工复产的有序推进、经济的企稳回升，同时各地区各部门及社会各界也付出了巨大努力。人社部门也立足职责，从稳岗位、保重点、促匹配、兜底线等方面精准施策。

一是加大政策对冲稳岗位。打出“减免缓返补”政策组合拳，阶段性减免三项社会保险单位缴费部分，允许延期缴纳社会保险费，扩大中小微企业失业保险稳岗返还、以工代训政策受益面，对企业吸纳重点群体就业给予吸纳补贴、见习补贴等。2-6月共减免企业三项社保费5769亿元，上半年发放失业保险稳岗返还资金636亿元，发放各类就业补贴资金405亿元。

二是拓宽就业渠道保重点。通过“一个加大、三个扩招、三个挖潜”，拓宽高校毕业生就业渠道。即加大对中小微企业吸纳就业补贴力度，扩大国有企事业单位招聘规模、扩大基层项目招募规模、扩大研究生及专升本招生规模，挖掘科研助理、基层教育医疗、社区服务就业潜力。同步做好农民工就业服务、职业培训和权益维护工作。

三是优化就业服务促匹配。全面启动线上就业服务，接续开展网上春风行动、百日千万网络招聘、民营企业招聘月活动。其中线上春风行动提供岗位信息近千万；百日千万网络招聘活动发布岗位需求2761万人次，劳动者投递简历近2000万份；民营企业招聘月活动正在火热开展中，已提供民营企业岗位信息超200万。全面开通线上失业登记系统，畅通失业人员求助渠道，免费提供一站式管理服务。有求职就业意愿的失业人员或未就业高校毕业生都可登录全国失业登记平台、各级公共招聘平台寻求帮助。

四是强化困难帮扶兜底线。全力做好就业扶贫，聚焦52个未摘帽县、易地搬迁大型安置区等重点地区，通过优先外出、优先稳岗、优先安置等措施，确保贫困劳动力外出务工规模超过去年水平。经过各方努力，截止6月底，全国外出务工贫困劳动力达2830万人，超过去年总数。同时，动态调整就业困难人员认定标准，用足用好各类公益性岗位，有效发挥就业兜底保障作用。

(责编：林露、李昉)