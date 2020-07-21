人社部：25个省份已经出台养老金调整方案

人民网北京7月21日电 （记者林露）今天，人力资源和社会保障部举行2020年第二季度新闻发布会，介绍上半年人力资源社会保障工作进展情况。人社部养老保险司司长聂明隽在新闻发布会上表示，减免养老保险费不会影响今年的养老金调整。

聂明隽表示，今年4月10日，人社部、财政部经国务院批准下发了今年调整退休人员基本养老金的通知，调整水平为5%。目前，已有25个省出台了本省具体的调待方案，其余省份正在结合本地区实际抓紧组织实施，争取尽快把调整增加的养老金发放到退休人员手中。

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