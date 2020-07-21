做活产业“融”字文章 漳州推出200个招商项目总投资1583亿元

20日，漳州市文化旅游体育会展夜间经济融合发展大会举行。漳州市旅投集团供图

人民网漳州7月21日电（苏海森）“漳州市文化底蕴深厚，旅游资源丰富，城市名片众多，推动文化、旅游、体育、会展和夜间经济融合发展基础扎实、正当其时。”在20日举办的漳州市文化旅游体育会展夜间经济融合发展大会上，漳州市委书记邵玉龙如是说到。

“融”字是此次大会的主基调。大会上，漳州市策划推出涵盖文化、旅游、体育、会展、夜间经济等多产业融合发展的200多个重点招商项目，总投资达1583亿元。其中，现场签约45个项目，总投资额285.91亿元。

邵玉龙表示，推进文旅体和会展、夜间经济融合发展，是产业发展的新趋势、产业演进的新模式、产业升级的新动能，是贯彻落实新发展理念、满足新时代人民群众美好生活向往的具体举措，也是漳州市整合激活优质静态资源、加快发展现代服务业、调整优化产业结构、全方位推动高质量发展超越的长远之计。

大会推出200多个招商项目，总投资达1583亿元。这是其中的云签约仪式现场。漳州市旅投集团供图

此外，当天，漳州市还对外发布最新出台的文化、旅游、体育、会展等4项产业高质量发展“三年行动计划”（2020—2022年）。针对进一步繁荣夜间经济促进消费增长，漳州市也推出了一篮子实施意见。

在文化产业方面，到2022年，漳州市力争实现年度文化规模工业增加值逾120亿元，文化产业增加值占地区生产总值比重超过5%，努力成为福建省文化产业内容生产的先行区和文化产业融合发展的示范区。

在旅游产业上，漳州市将力争实现全市3A级以上旅游景区达到25个，实现各县（市、区）A级旅游景区全覆盖。

在体育产业上，漳州市计划培育一批国家级体育旅游精品项目和省级体旅休闲基地，到2022年力争实现体育产业总规模超过200亿元，常住人口人均体育场地面积达到2.3平方米。

在会展产业上，到2022年，漳州市力争成为海峡两岸知名会展城市，会展场馆面积达到25万平方米，全年举办各类展览50场以上，会展业直接收入达到6亿元，带动相关产业收入逾100亿元。

针对进一步繁荣夜间经济，漳州市提出，到2025年全力打造20个以上夜间经济聚集示范区（特色街区、购物商圈、观光景区），形成繁荣发达、健康文明、特色鲜明的“夜漳州”。

大会还同步启动为期3个月的漳州市“云上文化节”暨第二届“网络文化季”。李姗姗摄

事实上，文化、旅游、体育、会展乃至夜间经济，从业态上看，分属不同领域，但从经济消费上看，它们又密不可分，促进它们彼此之间融合发展是一项有机互动、融合提升的系统工程，是一篇发展的大文章。

那么，究竟如何写好“融”字这篇大文章？对此，邵玉龙说，抓文旅体和会展、夜间经济融合发展，就是要系统构建吸引要素、环境要素、服务要素、通达要素等体系，推动漳州市从参与者向主导者转变、从过境地向目的地迈进，打造区域性目的地城市。

“我们就是要通过整合，把零散的要素彼此衔接起来，串点成线、串珠成链，形成共生单元、共生模式，打造更有价值、更有效率的一个整体，真正激活静资源、解冻冷资源，把各种静态优质的资源转化为现实的生产力、发展的竞争力。”邵玉龙表示，推动文旅体和会展、夜间经济融合发展，漳州市要集中精力打造几个城市IP，推动更多资源转化为文化旅游产品，建立一批文化主题鲜明、文化要素完善的特色旅游目的地和会展、体育赛事举办地。

(责编：李都也(实习生)、李栋)