人社部：为没就业的毕业生提供有针对性的就业服务

人民网北京7月21日电 （记者林露）今天，人力资源和社会保障部举行2020年第二季度新闻发布会，介绍上半年人力资源社会保障工作进展情况。 人社部就业促进司司长张莹表示，将通过加强教育与人社部门信息衔接、部署街道社区走访摸排、畅通服务登记渠道等方式，建立未就业毕业生实名服务清单。根据毕业生基本情况和就业需求，提供针对性职业介绍、职业指导等就业服务。

会上有记者提问称，今年高校毕业生874万人，对目前还没有就业的毕业生，人社部门将采取哪些措施帮助他们就业？张莹回应说，高校毕业生就业关系民生改善和高质量发展。今年受疫情影响，部分毕业生离校时还没落实工作。各级政府对此高度重视，也非常牵挂。前期，人力资源社会保障部会同有关部门连续推出系列政策措施，鼓励企业吸纳，扩大招聘规模，开展大规模网络招聘活动，同时上半年还为150万困难毕业生和湖北毕业生发放求职创业补贴。

张莹说，后续人力资源社会保障部将会同有关部门实施促进高校毕业生就业创业专门行动，坚持就业创业与人才培养并举，普遍支持与特别帮扶并行，聚焦未就业毕业生，提供就业服务不断线，促进毕业生尽早就业。概括起来措施主要是“一个清单、四个强化”：

一是建立实名清单。通过加强教育与人社部门信息衔接、部署街道社区走访摸排、畅通服务登记渠道等方式，建立未就业毕业生实名服务清单。根据毕业生基本情况和就业需求，提供针对性职业介绍、职业指导等就业服务。有求职需要的未就业毕业生，都可以到人社部门进行登记，获得相关的服务支持。

二是强化岗位落实。加快落实就业补贴政策，激励中小微企业更多吸纳毕业生就业。加快机关事业单位、国有企业、基层服务项目和科研助理岗位招录进度，让毕业生尽早落实就业岗位。加快基层紧缺的教育医疗、社区服务等领域挖潜力度，拓宽毕业生就业空间。

三是强化创业创新。加强创业培训，为毕业生提供适合的创业项目，提供咨询辅导、跟踪扶持、成果转化等创业服务。优先安排经营场地，推动政府投资开发的创业载体安排一定比例的场地，免费向有创业意愿的毕业生提供。加大资金支持，毕业生创业可申请最高20万元的创业担保贷款，可以申请一次性创业补贴。

四是强化招聘服务。在中国公共招聘网、中国国家人才网推出毕业生招聘平台，开展“直播带岗”等专项招聘活动。同时加密线上线下招聘，8月以后将部署地级以上城市公共就业人才服务机构每月举办一次综合性招聘，每周组织一次专场招聘。

五是强化培训见习。启动百万青年技能培训行动，针对毕业生特点，创新开展技能培训特别是新职业培训。持续扩大就业见习规模，多渠道募集见习岗位，开展见习宣传推介、供求洽谈对接等活动，为毕业生提供岗位锻炼机会。

张莹表示，在此过程中，人力资源社会保障部门将始终关心关注困难毕业生的就业创业工作，对建档立卡贫困家庭毕业生、零就业家庭毕业生、残疾毕业生和湖北籍毕业生实施专项帮扶，优先提供就业服务，优先推荐就业岗位，优先提供就业帮扶。人力资源社会保障部门将积极采取有效措施，克服疫情带来的不利影响，千方百计帮助高校毕业生就业。

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