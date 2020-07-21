人社部：“就业在线”上线运行 为求职者简历增信

人民网北京7月21日电（记者林露）今天，人力资源和社会保障部2020年二季度例行新闻发布会举行。人社部信息中心主任翟燕立介绍说，“就业在线”今天中午12点正式上线运行。

翟燕立说，今年3月20日至6月30日，人社部发起实施了“百日千万网络招聘专项行动”，受到了社会各界的欢迎。活动落幕时，人社部宣布将上线“就业在线”平台，持续为求职招聘提供全流程线上服务。今天“就业在线”如约而至，将在中午12点正式上线运行。

就业是民生之本，稳就业就是保民生。随着互联网、特别是移动互联网的发展，通过网络招聘求职已成为一种趋势。但网络招聘、求职也面临着一些难点、痛点问题。最为突出的是，目前尚缺少一个汇聚各地、各类职介信息，开展一站式经办、而非简单信息检索的总门户--求职者往往需要搜索不同渠道查找适合岗位，多次投递简历；供求双方提供的信息缺少核验途径，互信程度低，尽调成本高。

“就业在线”是以新技术、新理念，运用人社大数据，构建就业供求对接新型平台的积极探索。“就业在线”采用开店方式，邀请各地公共职介和市场职介机构以旗舰店的方式在“就业在线”平台开展职业介绍服务。具体类比淘宝来看，用户可以查询职位（查询商品）-放入收藏（放入购物车）-一次性简历投递（购物付款）-同时查询多个求职进度（查询备货和快递进度）-参加面试、确认是否入职（收取货物）-评价职介机构（评价商品和服务）。同时，“就业在线”应用积累的人社大数据，开展信息核验，为简历增信，有效降低职介成本。

目前，已有全国各地30多家公共职介机构（包括省级平台）成功开店，社会机构中猎聘网已经成功入驻，目前全网汇聚岗位已达9万多个。下一步，“就业在线”还会新增劳务派遣对接、大型企业HR部门直营、政府与HR沟通交流等功能，成为政府、企业、求职者求职招聘、沟通交流的平台。

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