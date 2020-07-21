人社部：上半年全国城镇新增就业564万人

人民网北京7月21日电（记者林露）今天，人力资源和社会保障部2020年二季度例行新闻发布会举行。人社部新闻发言人卢爱红介绍，今年1-6月，全国城镇新增就业564万人，6月份城镇调查失业率5.7%。
卢爱红介绍说，今年3月20日至6月30日，人社部实施“百日千万网络招聘专项行动”。截至6月底，208万家用人单位发布岗位信息2761万人次。今天，人社部“就业在线”平台正式上线运行，将持续为求职招聘提供全流程线上服务。
在推进高校毕业生就业方面，人社部就业促进司司长张莹表示，将通过加强教育与人社部门信息衔接、部署街道社区走访摸排、畅通服务登记渠道等方式，建立未就业毕业生实名服务清单。根据毕业生基本情况和就业需求，提供针对性职业介绍、职业指导等就业服务。
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