二季度全国招聘求职100个短缺职业发布 营销员快递员餐厅服务员位列前三

人民网北京7月21日电 （记者林露）记者今天从人社部获悉，近日，中国就业培训技术指导中心发布了“2020年第二季度全国招聘求职100个短缺职业排行”，其中，营销员、快递员、餐厅服务员、保安员连续半年成为全国最为短缺的职业。

本期数据由中国就业培训技术指导中心采集各定点监测城市公共就业服务机构人力资源市场“招聘需求人数”和“求职人数”缺口排名前20的职业岗位信息，综合考量岗位缺口数量、填报城市数量等因素，经加工汇总整理形成，按“招聘需求人数”与“求职人数”岗位缺口数量和填报城市数量加权取值后从大到小排列，排在前面的职业需求短缺程度大于排在后面的职业。

与第一季度短缺职业排行相比，排行“前十”职业本期保持基本稳定，只有“装卸搬运工”退出“前十”，“市场营销专业人员”从上期第13位进入本期第9位。此外，本期“排行”有如下特点：

一是进入“排行”的100个职业，从职业分类上看，结构保持总体平稳，第六和第四大类职业合计占比本期77%（上期78%），仍是市场短缺职业的主体。

二是职业排位呈现动态变化趋势。本期有24个职业新进入“排行”（比上期少5个）， 33个职业排位上升， 37个职业排位下降（排位上升表明供求关系趋紧，排位下降代表供求关系有所缓解），仅有6个职业排位不变，与前两期相比基本一致,呈动态变化趋势。

三是招聘需求人数和求职人数“双上升”，市场供求活跃度加大，从一个侧面印证了实体经济加快复苏的走势。从“排行”100个职业看，招聘需求人数从一季度的137.6万人上升到148.9万人，上升8.2%；求职人数从一季度的52.6万人上升到74.3万人，上升41.3%。缺口数从一季度85.0万人下降到74.6万人，下降12.2%；总体求人倍率（招聘需求人数与求职人数的比值）从一季度2.62下降到2.01，下降23.3%，市场供求关系得到明显缓解。

四是不同行业的职业短缺程度有升有降。“电器接插件制造工”“电子产品制版工”“电容器制造工”“通信系统设备制造工”等电子类相关职业短缺程度有所缓解；“金属热处理工”“铸造工”“工具钳工”“冲压工”“铆工”等传统制造业相关职业短缺程度有所加大。

五是与疫情防控相关的职业短缺程度有所缓解。除“缝制机械装配调试工”短缺程度加大外，“缝纫工”从第12位下降到19位，“医用材料产品生产工”从第78位下降到第99位，“内科医师”“药物制剂工”“裁剪工”等3个职业排位在100名之外，均出现明显下降。

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