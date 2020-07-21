电商热点：直播销售员管理规范发布 北京将重启消费季活动

人民网北京7月21日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：为加强直播电商行业自律，促进行业健康发展，浙江省制定并发布了首个直播销售员的管理标准《电子商务直播营销人员管理规范》，《规范》对主播资质，商品质量等信息核验职责、品控、服务的投诉处理与纠纷等方面进行了明确约定。随着我国疫情防控工作的稳步推进，国家电影局日前发布《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，电影院复工首日，第23届上海国际电影节于线上火热开票；北京市新冠肺炎疫情工作新闻发布会上，北京市新闻发言人也表示将重启北京消费季。

1. 浙江发布首个直播销售员管理规范

日前，浙江省制定的直播销售员的管理标准《电子商务直播营销人员管理规范》（以下简称《规范》）正式发布，这也是国内首个针对电商主播的相关规范。《规范》从直播电商、电子商务直播营销人员的术语和定义，以及电子商务直播营销人员基本职责、实名认证应满足要求等资质进行了框定。此外，《规范》在直播销售员的行为规则方面，语言表达、仪容仪表、举止动作等都明确了不得跨越的底线。

2. 蚂蚁集团计划在科创板和港交所寻求同步发行上市

蚂蚁集团20日宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。

3. 上海国际电影节首日开票 淘票票5分钟售出近10万张

7月20日上午8时，第23届上海国际电影节（以下简称“上影节”）正式线上开票。在上影节官方指定售票平台淘票票上，开票5分钟内出票近10万张。据上海国际电影节发布的开票战报显示，本届上影节开票5分钟就售出9.8万张，售罄率达到75%；开票10分钟，出票达到107789张；开票1小时，出票128042张，售罄率达到97%。

4. 小红书发布二季度生态治理报告 拦截刷量行为1.3亿次

7月20日，小红书公布2020年第二季度社区生态治理报告显示，当季处理涉嫌刷量笔记66万篇，实时拦截和清理黑产刷量行为超过1.3亿次，巡回拦截和清理黑产刷量行为超过1.3亿次。第三季度小红书将重点放在直播内容治理上，针对恶意导流、低俗直播及不良社会价值导向类直播的进行重点打击。

5. 北京将重启消费季活动

7月20日，在北京市新冠肺炎疫情工作新闻发布会上，北京市商务局副局长、新闻发言人刘梅英表示，在做好常态化疫情防控基础上，将按照“全面重启，适度调整，线上为主，重点策划，有序推进，严密组织”的原则，重启北京消费季，努力稳住消费基本盘。重启北京消费季包括重点推进有序恢复一批暂停活动、持续开展一批直播带货活动、抓紧推进一批重点品牌活动、提前谋划一批特色主题活动和及时调整一批关注度高的活动五项工作。

6. 拼多多启动“云南旅游节” 推出“先游后付”等优惠活动

7月20日，拼多多正式上线“云南旅游节”，并联合百位旅游达人对“昆大丽”等热门旅游线路进行实景直播，助力跨省游强劲复苏。此次“云南旅游节”将持续到7月30日，活动期间，拼多多还率先推出“先游后付”“买一送一”“爆款钜惠”“购买机票、火车票返现立减”等优惠活动。

7. 阿里巴巴淘宝大学华南分校在广州落地

7月20日，阿里巴巴淘宝大学华南分校正式落户广州，将深耕珠三角数字商业培训市场，助力本地商家成长。淘宝大学负责人黄磊表示，未来3年将在华南再造一个14年历史的淘宝大学，助力数字新基建人才的培养。这是继广东省商务厅和阿里巴巴签署“春雷计划”战略合作协议之后，阿里参与珠三角数字新基建的又一举措。

8. 国家邮政局与上海政府签署合作协议

7月20日，国家邮政局和上海市人民政府正式签署《关于加快推进上海邮政快递业高质量发展合作协议》，旨在通过部市紧密合作，基本建成与上海城市地位相适应的技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能、城乡一体的现代邮政快递服务体系，助力上海打响“四大品牌”、建设“五个中心”。

9. 滴滴拼车更名青菜拼车

7月20日，滴滴拼车官宣更名为“青菜拼车”，启用了全新的品牌标识，同时推出朱正廷、黄明昊两位新品牌大使。青菜拼车在滴滴出行乘客端App及小程序推出“青菜拼车拼拼乐”小游戏，用户参与品牌升级活动，将有机会领取全月拼车1折券、青菜x明星限量款盲盒等新品牌福利。

(责编：毕磊、夏晓伦)