海通国际：预计360金融促成贷款金额在未来保持16.5%复合增长速度

7月7日，海通国际在最新发布的研报中表示，基于360金融的资金合作伙伴支持、获客能力以及风控系统，360金融应较同业公司获得更高的溢价水准。

因疫情的爆发，行业整体的贷款促成额处下降态势。360金融在2020年一季度促成金额环比微下降3%至518亿元。海通国际认为，疫情过后的快速复工将为360金融带来强劲的借贷需求。尽管360金融在本年度促成贷款总额的计划上依旧采取了谨慎的态度，海通国际预测其2020年至2022年将保持16.5%的复合增长速度。

逾期表现上，360金融当前的逾期率已在二季度末恢复至2019年底水平。海通国际认为，鉴于不断提升的资产质量，360金融的take-rate将逐步复苏。在获客方面，与互联网合作伙伴的利润分红模式的多样性在一定程度上降低了360金融的获客成本。

6月初，360金融重要关联方360集团宣布入股天津金城银行。此次入股，360金融与金城银行一方面各自发挥结构化优势，另一方面，二者的深度合作将持续提升面向小微企业的服务能力，更好地践行普惠金融。海通国际认为，短期内，该合作将降低360金融的资金成本、扩大用户群体、提升助贷业务；中期看，此次合作将为360金融创造商业机会。（本文旨在传递更多信息，不代表本网观点，也不构成投资建议）

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