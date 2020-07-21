人民网>>财经

海通国际：预计360金融促成贷款金额在未来保持16.5%复合增长速度

2020年07月21日17:56  来源：人民网-财经频道综合
 

7月7日，海通国际在最新发布的研报中表示，基于360金融的资金合作伙伴支持、获客能力以及风控系统，360金融应较同业公司获得更高的溢价水准。

因疫情的爆发，行业整体的贷款促成额处下降态势。360金融在2020年一季度促成金额环比微下降3%至518亿元。海通国际认为，疫情过后的快速复工将为360金融带来强劲的借贷需求。尽管360金融在本年度促成贷款总额的计划上依旧采取了谨慎的态度，海通国际预测其2020年至2022年将保持16.5%的复合增长速度。

逾期表现上，360金融当前的逾期率已在二季度末恢复至2019年底水平。海通国际认为，鉴于不断提升的资产质量，360金融的take-rate将逐步复苏。在获客方面，与互联网合作伙伴的利润分红模式的多样性在一定程度上降低了360金融的获客成本。

6月初，360金融重要关联方360集团宣布入股天津金城银行。此次入股，360金融与金城银行一方面各自发挥结构化优势，另一方面，二者的深度合作将持续提升面向小微企业的服务能力，更好地践行普惠金融。海通国际认为，短期内，该合作将降低360金融的资金成本、扩大用户群体、提升助贷业务；中期看，此次合作将为360金融创造商业机会。（本文旨在传递更多信息，不代表本网观点，也不构成投资建议）

(责编：夏晓伦、毕磊)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved