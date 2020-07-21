万佳安张能锋：国内市场需求强劲 加大对物联网新技术研发投入力度

人民网北京7月21日电（记者夏晓伦）7月16日，国家统计局公布的数据显示，我国第二季度GDP同比增长3.2%，经济增速由负转正，上半年主要指标恢复性增长。总的来看，上半年我国经济逐步克服疫情带来的不利影响，经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势，发展韧性和活力进一步彰显。

万佳安董事长张能锋在接受人民网记者采访时表示，上半年，特别是第一季度受疫情影响，公司的海外业务基本停滞，业绩受到严重影响。但二季度，公司在国内市场的业绩迎头赶上，实现了上半年同比增长40%。

张能锋表示，首先得益于到国内市场需求强劲，国内对物联网产品及技术需求非常大，这也给经济复苏提供了助力。

“其次，也得益于近几年来公司战略转型升级。近几年，万佳安从纯硬件公司向云端软件研发转型，形成有竞争力的软硬件一体的物联解决方案。”张能锋介绍说。

张能锋最后表示，万佳安对未来充满信心，会不断加大对物联网新技术的研发及投入，做强做大，永远把技术和产品放在第一位，大力发展国内市场。

据了解，万佳安公司成立于2003年，是一家专业物联网国家高新技术企业，通过自主研发的“云+边+端”软硬能力，提供一站式的物联网解决方案及产品。6月16日，新三板摘牌的万佳安闯关科创板，上市申请已获得上交所受理。

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