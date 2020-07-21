万佳安张能锋：国内市场需求强劲 加大对物联网新技术研发投入力度

人民网北京7月21日电（记者夏晓伦）7月16日，国家统计局公布的数据显示，我国第二季度GDP同比增长3.2%，经济增速由负转正，上半年主要指标恢复性增长。总的来看，上半年我国经济逐步克服疫情带来的不利影响，经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势，发展韧性和活力进一步彰显。
万佳安董事长张能锋在接受人民网记者采访时表示，上半年，特别是第一季度受疫情影响，公司的海外业务基本停滞，业绩受到严重影响。但二季度，公司在国内市场的业绩迎头赶上，实现了上半年同比增长40%。
张能锋表示，首先得益于到国内市场需求强劲，国内对物联网产品及技术需求非常大，这也给经济复苏提供了助力。
“其次，也得益于近几年来公司战略转型升级。近几年，万佳安从纯硬件公司向云端软件研发转型，形成有竞争力的软硬件一体的物联解决方案。”张能锋介绍说。
张能锋最后表示，万佳安对未来充满信心，会不断加大对物联网新技术的研发及投入，做强做大，永远把技术和产品放在第一位，大力发展国内市场。
据了解，万佳安公司成立于2003年，是一家专业物联网国家高新技术企业，通过自主研发的“云+边+端”软硬能力，提供一站式的物联网解决方案及产品。6月16日，新三板摘牌的万佳安闯关科创板，上市申请已获得上交所受理。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】