数据成“金矿” 开掘正当时（新数据 新看点）

日前发布的《中国数字经济发展白皮书（2020年）》显示：2019年，我国互联网数据服务（含数据中心业务、云计算业务）实现收入116.2亿元，同比增长25.6%。
“116.2亿元”这个数字说明了什么？
——“116.2亿元”说明，新基建驶入快车道，数据要素已成为推动经济高质量发展的新动能。
7月3日，腾讯位于广东清远市的云计算数据中心正式启用，规划容纳服务器超过100万台，将全面落地云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等数字化技术。
健康码、云课堂、直播带货……今天，数字经济引发生产要素变革，数据成为新的生产要素，算力成为新的生产力。“数据指数级增长，承载着经济发展、民生改善，并在无数具体的业务和生活场景中，让人们获得更好的数字化体验。”联想集团高级副总裁童夫尧说。
2019年，我国数据中心数量约为7.4万个，占全球总量的23%左右。今年，随着远程办公、远程协作大范围普及，预计互联网数据服务收入将继续快速增长。
——“116.2亿元”说明，各行业数字化转型迎来热潮。
一场雨过后，广西都安瑶族自治县的橘农韦日彤准备给刚坐果的柑橘补施镁肥，发现一些柑橘叶上起了小黄斑。“感觉是缺营养素，又像是根系出了问题。”一时间难以确定。
韦日彤拿出手机，用“耘眼”APP拍了一张照片，不一会儿，就传回诊断图文：“柑橘溃疡病，叶片受害，叶背最初呈现黄色或暗黄绿色油浸状小斑点……”点开“方案推荐”，APP给出了配药选择和操作指引，他只用半天时间就完成了农药喷施。
“耘眼”APP是广西慧云信息技术有限公司研发的AI农技服务平台，借助华为AI开发平台和云计算集群资源，“耘眼”能像农业专家一样随时帮助农户，在线解答农户提出的问题。目前用户数已超过10万，大大提高了农事效率。
在江苏精研科技股份有限公司车间里，10台无人值守的智能化检测设备正24小时不间断工作。过去，一个普通质检工人每天得完成1万多个零件检测，要在几秒内从13个角度去发现产品的10种缺陷，耗神费力。现在，百度云搭建的智能质检系统成了工人师傅的眼睛，仅需1秒就能对零件30多种缺陷进行检测判断，比人工效率提升近10倍。
互联网数据服务快速增长，为产业互联网推进奠定了良好基础。数据在车间流动，让生产过程更加柔性、智能，基于数据打造的新业态、新模式将有力推动实体经济提档升级。
——“116.2亿元”说明，信息技术正加速赋能社会，方便百姓生活。
“用手机就能看到校车的行驶轨迹和状态，真是太方便了！”校车“上云”后，江苏无锡的孙女士再也不用不停地看表，估算女儿几点到家了。基于曙光云打造的校车智能管理系统整合了地理信息、无线通信、全球卫星定位等技术，通过分布式数据库存储车辆轨迹信息，已为全国300多家校车运营企业提供服务。
“洋葱学院的知识动画一点也不‘卡’！”“知识动画”是孙女士的女儿非常喜欢的一门网课，当她和全国各地的“同学”一齐涌入直播间时，屏幕上丝毫感受不到瞬间激增的流量压力。“为保障网络授课，我们新增部署了超过1万台云服务器，这样的效率在过去是无法想象的。”阿里云总裁张建锋说。
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