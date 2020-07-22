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ARJ21飞机载客逾100万人次

通航城市已达56座

2020年07月22日05:25  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月21日电  （记者余建斌、沈文敏）7月20日晚，随着一架身披成都航空“中国梦”涂装的EU6674航班客机从上饶三清山机场起飞，至成都双流机场降落，国产喷气支线客机ARJ21飞机载客总量突破100万人次。

　　据介绍，从2016年6月28日ARJ21飞机首航至今，成都航空ARJ21飞机机队规模已达21架，开通46条国内外航线，通航43座城市。目前，国航、东航、南航、天骄航空、江西航空等也加入了ARJ21飞机的运营队伍，各家航司共接收33架ARJ21飞机，开通覆盖我国华北、东北、华南和西南等地区的航线，通航城市已达56座，搭建了连接国内二三线热点城市的空中通道，这标志着ARJ21飞机初步形成规模化运营，为旅客出行提供更多便利。

　　ARJ21飞机主制造商中国商飞公司坚持“以客户为中心”，主动听取各航空公司对ARJ21飞机在设计优化、生产制造、客户服务等方面的建议，将共同探索适合中国国情的支线航空运营模式，促进国产商用飞机事业健康稳步发展。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月22日 10 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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