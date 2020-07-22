央行开展100亿元逆回购

本报北京7月21日电 （记者吴秋余）为维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行7月21日以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作，期限为7天，中标利率为2.2%，与前次持平。因当日有300亿元逆回购到期，央行实现净回笼200亿元。

21日发布的上海银行间同业拆放利率显示，当日银行间市场各期限利率涨跌互现，隔夜和7天利率分别为1.584%、2.101％，较上一个交易日分别下行37.25个和8.2个基点；一年期利率为2.727%，较上一个交易日上行5.6个基点。

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 10 版）

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