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新模式、新产品、新服务不断涌现，前5月行业利润同比增长13.6%

自行车行业为何表现亮眼（产经观察·危中寻机谋转型·行业篇）

本报记者  韩  鑫

2020年07月22日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　数据来源：中国轻工业联合会
　　制图：张芳曼

　　上半年，我国经济运行稳步复苏，发展韧性和活力进一步彰显，但当前全球疫情蔓延扩散，我国经济下行压力依然较大。在危机中育新机、于变局中开新局，中国制造业正迎难而上、积极谋求转型升级。

　　在疫情防控常态化条件下，中国制造业发展要克服哪些困难，又将迎来怎样的机遇？今天起，本版推出“危中寻机谋转型”系列报道，从一个行业、一个产业集群、一个平台等小切口入手，展现中国制造业主动作为、化危为机、推动高质量发展的生动实践。

　　——编  者  

　　

　　工业增加值同比增长2.8%，实现由负转正；行业利润同比增长13.6%，经济效益回升……1—5月，我国自行车制造业逆势增长、成绩喜人。仅5月，自行车产品产量就同比大增近45%。

　　疫情对实体经济造成冲击，自行车行业为何表现亮眼？自行车这一人们出行的“老物件”，为什么能焕发出新生机？近日，记者采访了一些自行车企业及行业专家，探寻自行车行业的发展之道。

　　新模式

　　试水直播带货、发力电商平台，线上消费逐步成为行业增长新引擎

　　“现在给大家推荐一款儿童自行车，整车通体粉红、采用高碳钢材质，安全又可爱！”在上海凤凰自行车有限公司儿童车销售中心，新品展示区变为“直播间”，公司员工正通过淘宝直播在线推介新款车型。一天下来，引来数万人“围观”，成功销售上千辆。

　　如今，全员上阵、直播带货已成为凤凰自行车这家老企业里的一道新风景。公司副总裁季小兵告诉记者，目前70%左右的线上店铺都实行了直播带货，几乎每位业务员都熟练掌握了运镜拍摄、卖点介绍、系统调试等直播技能。

　　集中资源，借力电商，让凤凰自行车销量大幅增长，上半年业绩逆势上扬。在“618”购物节期间，公司多款产品脱销，电商销量同比大增约160%，并一举带动公司第二季度电商销量突破百万辆，同比增长56%。

　　试水直播带货、瞄准线上销售，看似是疫情防控期间的应急之举，背后却是自行车企业发展路径的一次抉择。3月份，随着各地供应链工厂加速复工复产，自行车产能很快提上来了，但销售渠道却迟迟打不开。“过去自行车销售多以线下门店为主，疫情防控期间传统线下销售渠道受阻，眼瞅着1300多家门店开不了，客流也在减少。”几经思量，季小兵决定将资金和精力转投线上，“在线面对消费者是大势所趋，疫情防控中加快了企业的线上布局，去年线上线下销售比是4∶6，现在正好翻了个儿！”

　　事实上，自行车作为体验型消费品，转战线上还须掌握门道。“线下购车优势在于体验，线上销售要充分还原体验感。”前不久，小牛电动首次将新品发布会搬到了线上。直播间里，小牛电动首席执行官李彦亲自上阵，现场试驾，演示并交流产品性能，短短4小时内预订便超3万台。“直播解决了过去线上销售‘感觉不到’的问题，试驾让消费者身临其境。”在李彦看来，交易转到线上，线下物流保障也要跟得上，让消费者一键下单后，就有门店人员第一时间配送上门。

　　线上销售的拓展正助力自行车行业加速释放产能。以凤凰自行车为例，通过加大线上店铺产品跟踪力度，动态分析每日产品销量，实现了按需生产，根据库存及时增加产量。“目前公司生产制造已满负荷运行，订单排到9月份，最高峰时产销量接近每月100万台。”季小兵说。

　　中国自行车协会有关负责人表示，疫情防控期间，线上新型消费迸发出巨大潜力，线下不再是自行车产品销售的唯一途径。随着行业骨干企业纷纷采用线上新零售模式开拓市场，线上消费将逐步成为行业增长的新引擎。

　　新产品

　　深耕产品研发、寻求跨界融合，创新发展助力企业加速转型

　　轻巧方便、制动灵敏，已成为时下不少自行车售卖时的主打关键词，但你听说过功能定位为防菌的自行车吗？

　　前不久，一款凤凰牌健康单车一上市便引发关注。凤凰自行车有限公司副总裁刘兵道出“奥秘”——通过在车身整体添加抗菌涂层，能有效对抗自然界中的多种常见细菌，不仅如此，握把和鞍座采用新型抗菌材料制造，长期在户外使用，抗菌效果可长达两年。

　　“疫情防控期间，骑车出行因通风条件好、使用方便、可避免人与人之间近距离接触等优势，成为很多出行者选择的交通方式。”于是，刘兵和他的团队开始琢磨，自行车长时间暴露在户外，能否研发出新产品，有效守护骑行者身体健康？

　　3月份开始研发，4月份新产品便顺利投放市场，在电商平台上线后，尽管单价比传统自行车贵了两倍，但产品月销量迅速攀升至数百辆。

　　“此次疫情过后，以运动健康和生活休闲为目标的中高端自行车消费将成为新趋势。”季小兵说，能否把握住机遇，是对企业研发能力的“大考”。企业正逐年加大投入，研发上百种新产品投放市场，最终形成适销对路的产品结构，获取市场主动权。

　　疫情防控期间，一些自行车企业致力研发，奋力将“根茎”向下扎，也有一些企业寻求跨界，努力将“枝叶”向外扩。

　　上海浦东，一家男装店内，摆放整齐的T恤、鞋帽中，一辆怀旧风格的永久牌自行车同台展示，凑近一看，展示区的服装和鞋帽上都印有“永久”字样，“潮流”与“怀旧”在门店展示中相得益彰，引得消费者纷至沓来。

　　这场服装与单车的“碰撞”，源自永久自行车公司的主动跨界。作为中国最早的自行车整车制造厂家，永久这家传统老字号如何赢得年轻人的青睐，是公司董事长颜奕鸣一直思考的问题。“今年通过推出联名款自行车、文化衫，不仅带动销量逆势增长，6月销量破50万辆，更在年轻群体中打响了品牌。”颜奕鸣介绍，目前公司销售人群结构中，80后90后已从去年的不足50%提升至超过80%。

　　不断在跨界中进入新的成长区，永久自行车仍在蓄力。“下半年，永久将把目光投向年轻人喜欢的电竞行业，携手网易开启新的跨界合作。” 颜奕鸣说。

　　新服务

　　挖掘社交需求、涵养文化属性，从制造企业变身服务企业

　　采访中，不少自行车企业分析二季度业绩提升的主要原因是，线上销售渠道的拓展和产品的不断推陈出新，记者发现，除此之外，一些企业正在深耕自行车的潜在市场需求，从生产制造商变为生活服务商。

　　“起个大早，骑着小牛去上班”“准备出发去送快递了，有一起的吗”……早上6点，打开“小牛电动”APP，群里早已热闹起来。来自天南海北的小牛电动车用户分享自己的骑行状态，与骑行爱好者交流互动。

　　基于小牛电动车智能APP，不仅能够实时查看车的位置，实现人车互联，提升驾驶安全性，还能为有共同爱好的群体提供交流平台。“目前全国已有50多个小牛电动车交流平台，覆盖超过110万用户。”在李彦看来，消费升级带来需求变化，用户越来越在意骑行体验。在电动车的工具属性之外，开掘其社交属性有望成为两轮车发展的新增长点。

　　对于社群运营进行需求管理，正在有效助力产品的优化迭代。比如曾经有用户表示，希望车辆的储物空间更大，小牛便开发了专属后备箱，并增加挂钩，让用户根据需求使用。前不久，不少用户反映APP最好能直接导航，记者注意到，在更新版中，已经可以直接在APP里进入骑行导航模式。

　　正是看到了自行车社交属性的广阔前景，小牛电动车正在从做产品延伸到搞服务。最近，小牛APP上线“骑记”功能，用户可以将自己的骑行轨迹和沿途风景晒出来，进行骑行社交。李彦认为，“未来除开发更多新品外，要提供更优质的社交服务，拓展电动车的想象空间，这样才能让两轮车不断焕发新生机。”

　　除社交属性之外，自行车还有文化属性。前不久，在江苏无锡市，一场由雅迪电动车主办的“城市骑行节”引来市民广泛参与。“不仅要给消费者推介新产品，也要向公众普及骑行文化，为自行车产业涵养文化属性。”雅迪科技集团有限公司执行董事沈瑜说。

　　“疫情防控中，人们的出行模式改变了，进而掀起了这波自行车消费热潮。”中国自行车协会有关负责人表示，全行业要抓住这一产业发展新机遇，从新模式中开拓市场、从新产品中赢得主动，从新服务中捕捉商机，提升产业在人们生活中的重要性。“疫情冲击是短暂的，行业发展长期向好的趋势不会改变，疫情过后需求还将持续释放，自行车销量还会保持增长，行业高质量发展步伐将进一步加快。”

　　

　　记者手记

　　抓住机遇  创新发展

　　自行车行业之所以能在疫情冲击下逆势增长，与疫情防控期间人们出行模式的转变息息相关。既然自行车需求因疫情影响而增加，那么在疫情过后，是否会逐渐衰减？

　　回顾近年来自行车行业发展节点，2003年非典疫情结束后，自行车行业曾迎来爆发式增长，随后便走下坡路，在共享单车兴起后，才重新成为重要出行方式，直到此次新冠肺炎疫情防控期间，自行车得以再度进入大众视野。可见，新机遇不断涌现，但也稍纵即逝，要想长盛不衰，就要紧紧把握发展机遇，苦练内功，补足短板，提升产品质量，完善产品性能，深挖市场潜力，增强核心竞争力。

　　值得高兴的是，采访中，记者观察到不少自行车企业已从被动转战线上到主动拥抱直播，从固守自有领地到大胆跨界创新，从专注传统功能到开拓产业空间，新业态新产品新服务不断出现，焕发出勃勃生机。紧抓机遇，赓续前行，相信中国自行车行业定能获得更好的发展。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月22日 18 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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