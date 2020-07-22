让小店经济更加健康发展（消费万花筒）

最近，不少消费者发现，家门口的理发店做起了直播，胡同口的烤串店提供了无接触打包服务，小区里的水果店推出送货上门服务……截至去年底，全国注册小店8000多万户，带动就业约2亿人。

近日，商务部等7部门联合印发《关于开展小店经济推进行动的通知》，意在促进小店经济健康繁荣发展，推动形成多层次、多类别的小店经济发展体系。

推动小店经济发展，加快小店便民化、特色化、数字化是主线。数据显示，通过数字生活平台外卖及配送服务、线上促销等灵活的数字化经营手段，全国小店复工复产情况良好。4月下旬以来，平均每周有100万户个体户、“夫妻店”等小商家借助支付宝平台实现二维码收款、谋求数字化转型，已有1200万家小店收入较去年同期实现了增长。

《通知》明确，通过开展小店经济推进行动，培育一批试点城市，推动社区、批发市场、商圈、特色街等小店集聚区转型升级，推进电商平台、物流企业、商贸企业等以大带小、赋能小店，加快发展产品优、服务好、环境美、营销广的特色小店，并要求地方加强联动，到2025年形成人气旺、“烟火气”浓的小店集聚区1000个，达到“百城千区亿店”目标。

一些生活服务类平台积极支持小店发展。美团推出了针对小商户的金融帮扶、数字化培训以及线上运营等举措。据悉，新开店商户可在美团商家APP申请，符合条件的商户可获得免息启动资金，缓解创业初期资金压力。微信支付发布“全国小店烟火计划”，面向平台所有使用面对面收款的微信支付小商家，在线上线下一体化、福利补贴等方面提供帮扶政策。京东的“星星之火”扶持计划将为每个小店提供最高10万元的无息赊购。苏宁小店启动加盟模式试点，注重帮助小店打通线上线下多种业务，服务社区经济。

专家认为，要继续出台减税降费、金融支持等扶持政策，让小店经济更加红火，为促进经济发展和方便百姓生活发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 19 版）

(责编：白宇、岳弘彬)