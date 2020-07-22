消费重燃，钱都花在哪儿？

子女教育支出是许多中国家庭消费支出中的“大头”。正值暑期，不少家长带领小朋友来到图书馆借阅书籍，丰富假期生活。图为7月12日，在江苏省常州市图书馆新馆，小朋友们在借阅书籍。

夏晨希摄（人民视觉）

海关总署数据显示，7月1日至7日海南离岛免税新政实施第一周内，离岛旅客累计购物4.5亿元，免税6571万元，日均免税939万元，比上半年日均增长58.2%。图为7月12日，游客在海口日月广场免税店选购化妆品。

新华社记者 杨冠宇摄

2020年过半，随着疫情得到有效控制，居民重燃消费热情。

中国人民银行日前发布《城镇储户问卷调查报告》显示，今年二季度倾向于“更多消费”的居民占23.4%，比上季提高1.3个百分点。随着居民对经济形势的预期趋于乐观，倾向于更多消费的居民比例呈上升态势，居民的消费意愿更强了。

钱准备花在哪儿？央行报告显示，当被问及未来3个月准备增加支出的项目时，29.8%的居民选择了“教育”，选择“旅游”和“购房”的占比均为19.7%，另有16.7%的居民选择了“社交文化和娱乐”。

教育是支出大头，线上市场火爆

“自从孩子升入高中，我们几乎没有一天闲着，送孩子去上各种培训班。”北京市民孙女士的女儿今年秋天就要升入高三了，除了学校的课程安排，她还给女儿报了很多课外班。“孩子从高一开始就在外面补课，语数外轮着上，周末还有2小时的钢琴课。”

子女教育消费一直是不少中国家庭消费支出中的大头。《中国商业教育辅导市场消费力报告》显示，学前和中小学教育阶段，中国家庭的教育支出占家庭支出的20.6%；有14.6%的家庭，教育支出占比超过50%。

孙女士算了一笔账，这学期她给女儿报了3门高考一轮复习网课，一共花了1.3万元。除此之外，周末还会上一对一的家教课，2个小时就要1000元，一个月差不多要花掉1万多元。“现在孩子的教育是我们家最大一笔支出，每个月工资绝大部分用来给孩子上辅导班了。”虽然开销大，但是看到孩子成绩不断进步，孙女士觉得这笔钱花得很值。

有关机构调查显示，2019年全国课外辅导市场收入约4751亿元，2020年预计超过5000亿元，课外教育需求造就了千亿元产业的收入增长。

线下课外辅导市场热度持续不减的同时，在线教育逐渐成为新趋势。今年上半年，受疫情影响，在线教育用户规模呈现爆发式增长。《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至今年3月，中国在线教育用户规模达4.23亿人，较2018年底增长110.2%。跟谁学相关负责人对本报记者介绍，截至3月31日，跟谁学正价课付费人次达到77.4万人，比去年同期增长了307.4%；收入为12.976亿元，比去年同期增长了382%。“目前，跟谁学已经建立了门类齐全、比较成熟的课程体系，帮助学生在疫情防控期间实现‘停课不停学’。”

“学校停课后，孩子天天在家上网课。学校的网课从早上8点一直上到傍晚5点，吃完晚饭再上1到2个小时的课外网课。我们刚报名了语数外3门课的一轮复习班，开始了紧锣密鼓的高三备考生活。”孙女士说。

楼市平稳运行，买房改善生活

“现在这套房子住了10多年，想换套大一点的。对比了一下北京近年来的房价，感觉这几年总体来说房价比较稳定，就开始了‘换房之路’。”北京市民梁阿姨告诉本报记者，自己已经看了10多个小区、上百套房子，7月初刚刚定了一套154平方米的二手房。

链家销售经理小赵告诉本报记者，她所在的店面主要维护朝阳区北五环外一个2015年建好的社区。受疫情影响，今年前3个月一共成交了3套，疫情最严重的2月份1套也没卖出去。到了4月份逐渐有了回暖迹象，成交了7套。“从5月份开始迎来了今年第一个高峰，周末看房的客户从早排到晚，也有不少客户下了班专门来看房。5月份这一个小区就成交了14套，6月份也成交了10多套。”

据悉，5月份北京二手房成交量超8000套，7月上旬成交量已经达到4000套，甚至出现了一个周末成交2000套的记录。麦田房产销售经理小李说：“亚运村这2个月成交量也上来了，尤其是大户型卖得非常好。过去一年卖不了10套的别墅户型，最近两个月卖掉了5套。”

中国人民银行金融市场司司长邹澜表示：“总体来看，房地产市场在疫情最严峻时候受到了比较大的影响，现在基本上恢复到了疫情前的状态。”国家统计局的数据显示，1—6月份，全国房地产开发投资62780亿元，同比增长1.9%，而1—5月份为下降0.3%。其中，住宅投资46350亿元，增长2.6%，增速比1—5月份提高2.6个百分点。

贝壳研究院数据显示，上半年北京商品住宅供应面积为314万平方米，成交面积231万平方米，供销比为1.4，供应量明显大于成交量，楼市处于供大于求的状态。多位房屋中介销售经理认为，当前房地产市场比较稳定，换房改善的客户占大多数。“买房投资的人几乎见不到了，都是买来自住的。”小李说。

近年来，秉承“房住不炒”原则，多地实施“一城一策”调控机制，稳定房地产市场。同时，积极引导商业银行优化信贷结构，把投向房地产的金融资源控制在适度的范围之内。“早些年大家都很关注商业银行对房地产行业新增贷款占各项贷款增量的比例，曾经高达40%以上，这些年在相应政策引导下，这个比例逐年下降，今年前5个月占比已经降到25%。”邹澜表示。

专家分析，随着房价趋稳，居民消费水平提高，买房改善生活将成为部分家庭的消费选择。

出游观影，文旅市场回暖

旅游达人小刘已经半年没有出远门了。小刘在北京某事业单位工作，本来计划上半年国内游一次，下半年再出境游一趟，但是疫情打乱了她的计划。

疫情令旅游业受到重创，也令喜欢旅游的消费者不好过。“上半年可是憋坏了，这几天跨省游重启，北京市突发公共卫生应急响应级别由二级调整为三级，下半年准备在国内好好玩玩。”小刘说。

6月，东航推出“周末随心飞”，即消费者花费3322元购买该产品后，可在今年12月31日前的任意周末兑换除港澳台外的所有国内航班经济舱，无兑换次数限制。该产品一经推出市场反响火爆,首周末消费者共兑换超过6.5万张机票。“我抢到了东航的‘周末随心飞’，可以在国内多次往返，价格也合适。我计划8月去趟上海，10月再去一趟西藏，这样肯定能值回票价了。”小刘说。东航相关负责人表示，“周末随心飞”有望提振航空经济，填补市场空白，同步催生旅客新一轮的出行需求，让广大消费者、航空公司、旅游服务等相关产业共同受益，推动经济发展稳中回暖。

海航、春秋、吉祥、华夏等航空公司紧随其后纷纷推出“随心飞”项目，吸引了大批消费者。商务部研究院流通与消费研究所博士后王岩对本报记者分析，各大航司推出“随心飞”项目为居民提供了周末出游的便利，叠加暑期档、国庆假期、海南离岛旅客免税购物政策调整等因素，下半年旅游消费市场有望迎来一定程度的恢复性增长。

此外，央行问卷调查报告中显示，16.7%的居民选择增加“社交文化和娱乐”领域的消费支出。

还在读大学的小陈平时喜欢约上朋友一起唱卡拉OK或者玩密室逃脱。“我非常喜欢这种线下娱乐场所，既可以放松心情，又可以结交新朋友。但是我常去的KTV和密室逃脱门店一直都没营业，好久没去玩了，等恢复营业了准备第一时间约上朋友去消费一把。”小陈说。

休闲娱乐类消费增长的背后，离不开消费升级大趋势。王岩分析：“一方面，随着我国居民收入水平不断提升，居民消费逐步从传统的衣食住行领域升级到文化、旅游、养老、休闲等领域。疫情并未改变我国消费升级趋势，未来服务消费仍然是国内消费重要增长点。另一方面，今年上半年，旅游等休闲娱乐类消费是下降幅度最大的领域之一，大量娱乐消费需求被抑制，随着疫情好转，这部分消费将会呈现补偿性增长。”

消费意愿增强，反映出居民对整体经济的信心更强了。随着中国经济形势持续好转，居民对经济的预期呈现出更加积极乐观的特点，也更倾向于增加消费支出，这将对中国经济发展带来持久动力。“特别是在消费节、购物券等促消费活动以及各项消费政策的共同作用下，居民消费环境持续改善，消费意愿将持续增强。”王岩表示。

(责编：杨光宇、曹昆)