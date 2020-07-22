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年中经济观察:上半年城镇新增就业564万人 局势逐步回稳

本报记者  李  婕

2020年07月22日07:29  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近年来，江苏省睢宁县积极实施“乡村就业开发计划”，大力开发来料加工、手工工艺、电子商务等适合农村劳动力的就业岗位，吸纳农户就地就近就业。图为工人在徐州市陆博电子实业有限公司扶贫车间内工作。
　　白 雪摄（人民视觉）

　　近年来，海南省儋州市打造“儋州月嫂”劳务品牌，解决大量农村中青年妇女的劳动就业问题。从2018年4月至今，该项目已帮助3000余人实现就业。图为7月21日，在儋州市的海南西部家庭服务中心，学员在老师指导下练习婴儿包单。
　　新华社记者 杨冠宇摄

　　全国城镇新增就业564万人，完成全年目标任务的63%，6月全国城镇调查失业率5.7%——上半年中国就业指标的“进度条”揭晓。7月21日，人力资源和社会保障部举行新闻发布会，人社部有关负责人表示，随着复工复产稳步推进，稳就业举措全面落地，劳动力市场需求升温，就业局势逐步回稳。针对今后就业工作面临的风险挑战，有关部门仍将稳岗位、保重点、兜底线，努力确保就业大局总体稳定。

　　劳动力市场需求升温

　　累计帮1万多家重点企业解决招用工55.4万人，“点对点”运送600多万名农民工有序返岗……一项项行动彰显着稳就业工作的实效。人社部发布的数据还显示，二季度末全国城镇登记失业率3.84%；市场需求一改疫情初期的急剧下滑，实现由负转正，并正延续回升态势。

　　“上半年整体就业走势前低后稳。”人社部就业促进司司长张莹表示，就业形势逐步回稳，得益于疫情的有效控制、复工复产的有序推进、经济的企稳回升。人社部门也立足职责，从稳岗位、保重点、促匹配、兜底线等方面精准施策。

　　加大政策对冲稳岗位。扩大中小微企业失业保险稳岗返还、以工代训政策受益面，对企业吸纳重点群体就业给予吸纳补贴、见习补贴……上半年，系列稳就业组合拳推出。1-6月共向434.6万户企业发放稳岗返还资金636亿元，惠及职工1亿人，发放各类就业补贴资金405亿元。

　　优化就业服务促匹配。今年以来，线上就业服务全面启动，其中线上春风行动提供岗位信息近千万；百日千万网络招聘活动发布岗位需求2761万人次，劳动者投递简历近2000万份；民营企业招聘月活动正火热开展，已提供民营企业岗位信息超200万。

　　强化困难帮扶兜底线。通过优先外出、优先稳岗、优先安置等措施，确保贫困劳动力顺利外出务工。经各方努力，截至6月底，全国外出务工贫困劳动力达2830万人，超过去年总数。

　　张莹表示，当前和今后一个时期，就业工作面临的风险挑战仍十分突出。将全面落实完善减负稳岗扩就业举措，努力完成全年就业目标。

　　社保全年将减费1.6万亿元

　　在疫情冲击下，阶段性减免企业社会保险费是助企业纾困的重要举措。人社部数据显示，截至6月底，三项社保共减免企业缴费5769亿元，缓缴社保费431亿元。

　　6月，三部门印发通知，明确延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限。人社部养老保险司司长聂明隽介绍，减免政策实施到年底，预计三项社保全年合计为企业减少成本1.6万亿元。“力度和规模都是空前的，将对助力企业走出困境、稳定和扩大就业起到积极促进作用。”

　　也有人担心，减免社保费会不会影响确保养老金按时足额发放？

　　“不会影响。”聂明隽表示，对上半年养老保险基金运行情况的调度分析显示，截至6月底，全国企业养老保险基金累计结余4.77万亿元，预计到年底还能保持3.8万亿元以上的结余，此外还有2万多亿元的全国社会保障战略储备基金，整体支撑能力较强。

　　同时，资金调剂和支持力度加大。今年基金中央调剂比例提高到4%，调剂金规模达7400亿元，跨省调剂1700多亿元。6月中旬，二季度的调剂金已全部下拨，有力支持了困难省份确保发放。

　　“长期确保发放也有根本性制度安排。”聂明隽说，目前全国已有26省实现省级统筹，剩下的省份也将在年底之前实现基金省级统收统支。这不仅能进一步提高全省基金统一调度使用能力，确保全省养老金发放，还为下一步实施全国统筹打下良好基础。

　　技能提升助力就业

　　21日，人社部还发布了“2020年第二季度全国招聘求职100个短缺职业排行”，“金属热处理工”“铸造工”“工具钳工”“冲压工”“铆工”等不少制造业相关的技能岗位短缺程度有所加大。缓解“有人没活干，有活没人干”的难题，职业技能提升很关键。

　　据了解，今年，人社部将举办第一届全国技能大赛，并在今后每两年举办一届。全国技能大赛设置了与世界技能大赛接轨的世赛选拔项目，还选择了与经济社会发展和人民生活紧密相关的项目，涵盖生产制造、信息通信、建筑工程、交通运输、生活服务等类别。

　　“通过这些高水平职业竞赛比拼，可以达到以赛代训、以赛促训的效果。保守估算，可直接带动近百万人参加省级、市级选拔赛，进而可以数十倍间接带动企业、院校的技术练兵比武活动，同时职业技能竞赛赛前培训已纳入职业技能提升行动政策支持范畴。这些举措都有利于全面提高劳动者素质，将为经济结构转型升级和高质量发展提供技能人才支撑。”人社部职业能力建设司司长张立新说。

　　张立新介绍，我国有近8亿劳动者、2亿技术工人，这支队伍是支撑中国制造、中国创造的重要基础，对推动经济高质量发展具有重要作用。举办全国技能大赛可以激发广大技术工人的积极性、主动性、创造性，对于建设知识型、技能型、创新型劳动者大军将起到积极的引领示范作用。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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