让人烦的手机软件自动更新 频繁升级影响速度和使用

智能手机容量越来越大，用户手机里下载的App越来越多，自动更新的弊端也逐渐显现出来：占用大量内存、手机速度变慢甚至卡顿……会不会选择手机App自动更新？对这一功能有何看法？针对相关话题，笔者进行了采访。

“我不会选择开启自动更新，它让我有一种‘被绑架’的感觉。”北京市民林晨告诉笔者，自己手机里下载了70余款软件，涵盖学习、摄影、视频、游戏等不同类别，尽管手机内存充足，但仍不愿意开启自动更新。

“我之前的手机就是因为频繁地进行软件升级、系统升级，才造成了卡机、黑屏、反应速度慢等问题，明明之前还能正常使用，多次升级后就变成了‘板砖’。”林晨说，“比起全部软件自动更新，我更喜欢自主选择更新哪些软件。大部分软件更新与否对我日常使用影响并不大，有的软件更新后不仅占据大量内存、造成手机卡顿，体验感还比之前更差了，实在是得不偿失。”

在西安一家软件公司从事手机软件开发工作的职员李佳俊则持相反观点。“出于工作需要，我很喜欢体验各种新软件，每次在手机商城看到自己感兴趣的手机软件都会下载来试试，现在我手机里有大概100个软件。我的手机一直都开启了自动更新功能。自动更新是在无线局域网状态下才会进行的，不会耗费手机流量，更新安装前也能够收到通知。”李佳俊说，自己手机内存是256G，自动更新带来的内存占据影响不大，觉得只要第一时间体验到不同软件的最新功能就行。

“用户可以根据自己的使用习惯选择是否开启手机App自动更新，不存在‘好’或者‘不好’一说。我自己的手机没有开启自动更新，微信、WPS等常用的社交与办公类软件我会经常手动更新，其他类型软件我使用频率很低，更新意义也就不大了。但我认为这种功能的存在本身就意味着给用户多一种选择，我并不反对。”家住湖南长沙的黎明说。

据业内人士介绍，手机应用软件更新有三个目的：一是根据用户在体验中的反馈来修复一部分漏洞，随着不断升级来提升App稳定性；二是在界面UI设计、功能操作、系统功能等方面对软件进行优化，让用户拥有更好的使用体验；三是增加对新设备的支持。

360手机助手相关专家表示，很多手机App会发布新功能，如果不更新就不能使用这些功能。而实践中，一般App采用自动更新是希望用户能不知不觉中直接体验到最新版功能。

“对手机App而言，老版本由于一些缺陷导致影响正常使用，这时候一般强制让用户更新。或者产品转型时，老版本功能不再维护，整体不兼容会强制进行更新。还有很多App出于小步快跑策略，进行小范围测试，通过用户体验后的反馈来改进优化产品功能。此外，当App被第三方攻击时，及时更新，能避免用户的潜在风险损失。”该专家对笔者说。

不过，该专家也指出，即便更新是出于提升用户体验角度考虑，但过于频繁的更新是有损体验的。“有些用户会喜欢老功能，这时可以考虑给用户在App设置一个选项：不自动更新App，只有手动触发才更新，给用户一个主动选择的机会。”

“手机软件更新确实整体上能给用户带来更好的体验感，但也会有一定的风险，如果与系统不兼容，轻则闪退，重则手机‘假死’。有时，还可能伴随耗电高、信号稍微下降等现象，这主要是跟手机的配置有关。至于软件更新以后手机会变卡的原因，一个是更新产生的系统垃圾过多导致手机反应速度变慢，还有就是软件可能不是在发展新功能，而是在适配新系统。”多年从事手机维修的程师傅对笔者说。

专家建议，用户在决定升级软件前，最好先详读更新日志，查看升级包是否有自己需要的功能。如果只是漏洞修复之类的，可以选择更新；如是重大更新，对于老设备用户而言，鉴于稳定性，可以考虑不更新。如果只是想体验新功能，则可以更新前先备份旧版，以免对新版的某些功能不习惯。

(责编：李都也(实习生)、李栋)