6月份全国公共充电基础设施充电总量首破6亿千瓦时 

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位于北京五棵松体育中心地下停车场的电动汽车充电站，是北京规模最大的集中式电动汽车充电站。
本报北京电 （记者丁怡婷）记者近日从国家能源局获悉：中国充电基础设施规划建设积极推进，据统计，截至今年6月底，全国各类充电桩保有量达132.2万个，其中公共充电桩55.8万个，数量位居全球首位。
中国电动汽车充电基础设施促进联盟有关负责人介绍，6月份，全国公共充电基础设施充电总量首次突破6亿千瓦时，较上月回升近1亿千瓦时，同比增长48.8%，“目前来看，新冠肺炎疫情给行业带来的影响逐渐缓解，充电桩新增投建数量在快速回升。”当前公共充电基础设施运营商集中度较高，截至6月，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的，共有特来电、星星充电、国家电网、云快充等8家，占总量约88.8%。
据了解，国家能源局正会同相关部门，加强《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的督促实施，积极支持充电商业模式创新，推动充电服务平台整合发展；鼓励开展V2G（车网互动）等新技术应用，依托“互联网+”智慧能源提升充电智能化水平；加快解决居民小区有序充电、老旧小区充电设施建设难、充电设施安全隐患等热点问题，切实提升充电保障能力。
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