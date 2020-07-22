人社部：企业社保减免全年将达1.6万亿

原标题：企业社保减免全年将达1.6万亿

上半年经济指标相继出炉，国民经济实现恢复性增长。其中，就业指标总体稳定，1-6月，新增就业人口完成全年目标任务的63%。

这份成绩来之不易。疫情冲击下，保就业民生是今年宏观政策发力的核心点。阶段性减免企业社保费、加大失业补助发放力度、多渠道增加就业机会……7月21日，在人社部召开的例行发布会上，相关负责人对上半年保就业政策组合拳进行了详细解读。

“2月起对企业养老、失业和工伤三项社会保险单位缴费部分实行‘免减缓’，这次减免政策规模空前。预计到年底三项社会保险合计为企业减少成本1.6万亿元。”人社部养老保险司司长聂明隽说。

扩增量

1-6月全国城镇新增就业564万人，6月全国城镇调查失业率5.7%。

人社部就业促进司司长张莹表示，上半年整体就业走势前低后稳。一季度开局低迷，二季度随着复工复产稳步推进，稳就业举措全面落地，劳动力市场需求升温，就业局势逐步回稳。

扩增量，保存量。为稳定就业局势，人社部实施开展了多个专项行动。

例如，实施重点企业用工调度保障行动，累计帮助1万多家中央转办企业和地方重点企业解决招用工55.4万人，确保重点防护物资及生活必需品有序生产、应急保供。

同时，加强技能培训也是解决失业人群再就业的重要途径。人社部透露，在百日免费线上技能培训行动中，实名注册学员总人次数突破1300万，线上培训总人次数超过1200万。

此外，人社部还于7月21日上线了国家级招聘求职服务平台“就业在线”。人社部信息中心主任翟燕立介绍，“就业在线”是以新技术、新理念，运用人社大数据，构建就业供求对接新型平台的积极探索。“就业在线”采用开店方式，邀请各地公共职介和市场职介机构以旗舰店的方式在“就业在线”平台开展职业介绍服务。

不过，“只有蛋糕做大了，后面才好分配”。对外经贸大学保险学院教授王国军认为，上半年的就业形势比较严峻，这需要复工复产、提高经济活力和加快经济发展来解决。

稳企稳岗

纾解企业困难，帮助企业复工复产，是稳就业的关键。

今年2月，人社部、财政部、税务总局联合下发了《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》，规定从2月起对企业养老、失业和工伤三项社会保险单位缴费部分实行“免减缓”。这一政策随后延长到了年底。

王国军认为，在疫情后复工复产的情况下，企业养老、失业和工伤三项社会保险单位缴费的“免减缓”，对减轻企业负担、帮助企业渡过难关有很好的助力。

“复工复产虽有好转，但形势依然严峻，6月调查失业率依然高达5.7%，仅比5月下降了0.2个百分点。”中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文表示，政策的延长也是根据今年上半年和二季度的经济数据以及未来半年的预测作出的调整。

在郑秉文看来，不少中小企业仍面临生死存亡的问题。

“第二波北京新发地和新疆暴发疫情后，常态化的抗疫趋势让中小企业，尤其是第三产业，靠流量生存的服务业短期内很难恢复到疫情之前的水平，例如，电影院线和旅游等刚刚放开，形势还不明朗。”郑秉文说，因此延长“免减缓”十分有必要。

据人社部新闻发言人卢爱红介绍，2-6月养老、失业、工伤三项社会保险共减免企业社会保险费5769亿元，缓缴431亿元，预计全年将为企业减费1.6万亿元。

此外，1-6月还向434.6万户企业发放稳岗返还636亿元，惠及职工1亿人，受益企业户数是去年全年的3.8倍，中小微企业受益率大幅提高。同时，扩大失业保险保障范围，1-6月发放失业保险金、失业补助金等超过254亿元。

社保基金能扛住吗

减免社保费的力度和规模空前，对社会保险基金 “冲击很大”。

“例如，今年的失业保险基金有可能面临一定压力。为应对疫情，失业保险保障范围扩大，那些未申请的参保失业人员和参保时间不够的农民工在疫情期间都可领取到一定的失业金。再例如，养老保险去年5月开始大幅降费，缩小费基，但去年减收的情况还不明显，因为只有半年的时间，且重新核准全口径工资基数也需要时间。可今年不一样了，今年是全年执行新政，又叠加了抗击疫情的减免政策，并且在历史上首次动用了免征的措施，所以，今年的基本养老保险基金减收将会非常明显。7月21日人社部公布的数据显示，去年底养老保险基金累计结余5万亿元，预计今年底要降到3.8万亿元，这是十几年来首次出现这种下降的情况。”郑秉文谈道。

针对这一问题，聂明隽在发布会上明确回应，减免社保费不会影响确保养老金的按时足额发放。

“减免政策事先经过缜密评估和精确测算，是以必须确保养老金的按时足额发放为前提的。” 聂明隽表示。人社部对保发放困难省份将加大资金调剂和支持力度，今年基金中央调剂的比例提高到4%，调剂金规模达7400亿元，跨省调剂1700多亿元。此外，养老保险省级统筹、基金中央调剂、基金投资运营、基金监管等工作也在稳步推进，截至6月底，已有26个省份实现养老保险基金省级统收统支，22个省份签署基本养老保险基金委托投资合同，累计到账资金9482亿元。

聂明隽称，减免养老保险费不会影响今年的养老金调整。“今年退休人员基本养老金调整水平为5%。目前，已有25个省出台了本省具体的调待方案，其余省份正在结合本地区实际抓紧组织实施，争取尽快把调整增加的养老金发放到退休人员手中。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)