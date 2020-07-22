人民网>>财经

精选层开板在即 首批32只新股净利高企

高萍

2020年07月22日07:36  来源：北京商报
 

　　科创板开市一周年之际，新三板也将迎来一个重要的历史时刻。从时间来看，随着首批32只精选层新股发行结束，距离精选层开板越来越近。首批精选层新股成色几何？缘何能冲击成为精选层“星宿股”？北京商报记者根据统计发现，32家公司2019年平均归属净利润并不低，达到0.81亿元，远远高于目前创新层公司平均净利润0.32亿元，与创业板公司平均净利润0.75亿元可匹敌。首批企业的成色如何从多家公司曾冲击A股也可窥见一二。此外，从挂牌日期来看，32家公司中，最短挂牌约四年，微创光电则已坚守新三板逾七年。

　　平均净利匹敌创业板

　　从净利润数额来看，首批32只精选层新股平均盈利水平不低，平均归属净利润不仅可以“秒杀”创新层企业，且可以与创业板公司相匹敌。

　　Wind统计显示，32家公司2019年平均归属净利润达到0.81亿元，远远高于目前创新层公司平均归属净利润0.32亿元。与此同时，32家精选层新股平均归属净利润略高于目前创业板公司平均水平。根据Wind统计，截至7月21日，所有创业板公司2019年平均归属净利润为0.75亿元。

　　从单家公司盈利水平来看，盈利能力也较为可观。32家企业中，2019年归属净利润超过3000万元的公司达到27家，占比84.38%。其中，归属净利润在3000万-5000万元的有10家，诸如，观典防务2019年归属净利润为0.42亿元，佳先股份2019年实现的归属净利润为0.36亿元，微创光电、建邦股份、国源科技、鹿得医疗、三友科技等公司的归属净利润也在3000万-5000万元之间。

　　另外，2019年归属净利润在5000万-1亿元之间的有12家。譬如，润农节水、流金岁月、新安洁2019年归属净利润均在0.51亿元左右，大唐药业2019年归属净利润为0.54亿元，龙泰家居实现的归属净利润为0.55亿元。

　　32家公司中，5家公司的盈利能力尤为突出，归属净利润实现数额均超过1亿元。其中，贝特瑞盈利能力最强，2019年实现归属净利润达到6.66亿元。颖泰生物次之，为2.82亿元。连城数控、翰博高新、森萱医药3家公司紧随其后，2019年归属净利润分别为1.61亿元、1.22亿元以及1.06亿元。

　　多公司曾冲击A股

　　首批精选层新股的成色如何从多家公司曾冲击A股也可窥见一二。根据资料，首批精选层新股部分公司有过独立IPO的经历，诸如，球冠电缆、艾融软件、流金岁月等。

　　“曾经冲击A股，至少也说明这些公司曾有冲击A股的底气。”资深投融资专家许小恒如是说。

　　据了解，球冠电缆曾申报主板上市，但公司于2018年8月申请撤回上市申报材料。资料显示，球冠电缆是国家电网和南方电网的稳定供应商，是电力系统及国家电网、南方电网具备投标资格并且长期稳定有业务发生的、为数不多的电线电缆企业之一。2019年，球冠电缆实现的营收、净利双双增长，其中，营业收入高达21.76亿元，同比增长7.03%；同期对应实现的归属净利润为0.8亿元，同比增长44.64%。

　　与球冠电缆类似，致力于打造移动互联网传媒娱乐生态圈的流金岁月也曾于2017年6月申报中小板，不过，公司于2018年5月撤回上市申报材料。不甘于前次IPO失利，流金岁月于2019年5月再次申报转战创业板上市，遗憾的是，流金岁月此次IPO之路再次以2019年8月撤回上市申报材料告终。财务数据显示，流金岁月2017年、2018年归属净利润均处于逐年增长的状态，不过，2019年出现小幅下滑，实现归属净利润为0.51亿元，同比下滑7.21%。

　　艾融软件也有过冲击A股的经历。从财务数据来看，艾融软件2017年、2018年归属净利润均处于逐年增长的状态，不过，2019年出现下滑，实现归属净利润0.43亿元，同比下滑19.26%。

　　值得一提的是，虽曾冲击A股，但IPO未果的经历也成为球冠电缆等公司资本市场发展路上难言的“痛”。在精选层问询过程中，球冠电缆等公司申请撤回上市申报材料的原因、主要问题的解决情况等曾被全国股转公司重点关注。

　　挂牌新三板最长达七年

　　从挂牌新三板时间来看，首批32家企业挂牌在新三板的时间并不短，最短的已经近四年，挂牌最长的则超过七年。

　　具体来看，32家企业挂牌时间集中在2015年、2016年。根据Wind，共计23家企业在此期间成为新三板一员。其中，挂牌时间在2016年的为10家，挂牌日期为2015年的有13家企业。另外，还有8家企业挂牌时间在2014年，1家企业在2012年挂牌。

　　整体来看，32家企业中，新三板资历最老的系微创光电，该公司早在2012年12月即成为新三板一员，距今已经长逾七年。相比较而言，永顺生物挂牌时间最短，公司于2016年11月挂牌新三板。针对冲击精选层相关问题，北京商报记者致电永顺生物进行采访，但对方电话未能有人接听。

　　在著名经济学家宋清辉看来，在新三板挂牌一段时间的企业，在公司治理、内部控制等方面，相对较为成熟。

　　实际上，32家企业中，不乏细分行业龙头企业。苏轴股份主要业务是滚针轴承及滚动体等机电设备零部件的研发、生产及销售。国信证券研报指出，苏轴股份是国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之一，2017-2019年其滚针轴承产量在同类产品排名第一，为业内头部领军企业。财务数据显示，苏轴股份2019年实现归属净利润0.66亿元，同比增长5.14%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved