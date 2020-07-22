精选层开板在即 首批32只新股净利高企

科创板开市一周年之际，新三板也将迎来一个重要的历史时刻。从时间来看，随着首批32只精选层新股发行结束，距离精选层开板越来越近。首批精选层新股成色几何？缘何能冲击成为精选层“星宿股”？北京商报记者根据统计发现，32家公司2019年平均归属净利润并不低，达到0.81亿元，远远高于目前创新层公司平均净利润0.32亿元，与创业板公司平均净利润0.75亿元可匹敌。首批企业的成色如何从多家公司曾冲击A股也可窥见一二。此外，从挂牌日期来看，32家公司中，最短挂牌约四年，微创光电则已坚守新三板逾七年。

平均净利匹敌创业板

从净利润数额来看，首批32只精选层新股平均盈利水平不低，平均归属净利润不仅可以“秒杀”创新层企业，且可以与创业板公司相匹敌。

Wind统计显示，32家公司2019年平均归属净利润达到0.81亿元，远远高于目前创新层公司平均归属净利润0.32亿元。与此同时，32家精选层新股平均归属净利润略高于目前创业板公司平均水平。根据Wind统计，截至7月21日，所有创业板公司2019年平均归属净利润为0.75亿元。

从单家公司盈利水平来看，盈利能力也较为可观。32家企业中，2019年归属净利润超过3000万元的公司达到27家，占比84.38%。其中，归属净利润在3000万-5000万元的有10家，诸如，观典防务2019年归属净利润为0.42亿元，佳先股份2019年实现的归属净利润为0.36亿元，微创光电、建邦股份、国源科技、鹿得医疗、三友科技等公司的归属净利润也在3000万-5000万元之间。

另外，2019年归属净利润在5000万-1亿元之间的有12家。譬如，润农节水、流金岁月、新安洁2019年归属净利润均在0.51亿元左右，大唐药业2019年归属净利润为0.54亿元，龙泰家居实现的归属净利润为0.55亿元。

32家公司中，5家公司的盈利能力尤为突出，归属净利润实现数额均超过1亿元。其中，贝特瑞盈利能力最强，2019年实现归属净利润达到6.66亿元。颖泰生物次之，为2.82亿元。连城数控、翰博高新、森萱医药3家公司紧随其后，2019年归属净利润分别为1.61亿元、1.22亿元以及1.06亿元。

多公司曾冲击A股

首批精选层新股的成色如何从多家公司曾冲击A股也可窥见一二。根据资料，首批精选层新股部分公司有过独立IPO的经历，诸如，球冠电缆、艾融软件、流金岁月等。

“曾经冲击A股，至少也说明这些公司曾有冲击A股的底气。”资深投融资专家许小恒如是说。

据了解，球冠电缆曾申报主板上市，但公司于2018年8月申请撤回上市申报材料。资料显示，球冠电缆是国家电网和南方电网的稳定供应商，是电力系统及国家电网、南方电网具备投标资格并且长期稳定有业务发生的、为数不多的电线电缆企业之一。2019年，球冠电缆实现的营收、净利双双增长，其中，营业收入高达21.76亿元，同比增长7.03%；同期对应实现的归属净利润为0.8亿元，同比增长44.64%。

与球冠电缆类似，致力于打造移动互联网传媒娱乐生态圈的流金岁月也曾于2017年6月申报中小板，不过，公司于2018年5月撤回上市申报材料。不甘于前次IPO失利，流金岁月于2019年5月再次申报转战创业板上市，遗憾的是，流金岁月此次IPO之路再次以2019年8月撤回上市申报材料告终。财务数据显示，流金岁月2017年、2018年归属净利润均处于逐年增长的状态，不过，2019年出现小幅下滑，实现归属净利润为0.51亿元，同比下滑7.21%。

艾融软件也有过冲击A股的经历。从财务数据来看，艾融软件2017年、2018年归属净利润均处于逐年增长的状态，不过，2019年出现下滑，实现归属净利润0.43亿元，同比下滑19.26%。

值得一提的是，虽曾冲击A股，但IPO未果的经历也成为球冠电缆等公司资本市场发展路上难言的“痛”。在精选层问询过程中，球冠电缆等公司申请撤回上市申报材料的原因、主要问题的解决情况等曾被全国股转公司重点关注。

挂牌新三板最长达七年

从挂牌新三板时间来看，首批32家企业挂牌在新三板的时间并不短，最短的已经近四年，挂牌最长的则超过七年。

具体来看，32家企业挂牌时间集中在2015年、2016年。根据Wind，共计23家企业在此期间成为新三板一员。其中，挂牌时间在2016年的为10家，挂牌日期为2015年的有13家企业。另外，还有8家企业挂牌时间在2014年，1家企业在2012年挂牌。

整体来看，32家企业中，新三板资历最老的系微创光电，该公司早在2012年12月即成为新三板一员，距今已经长逾七年。相比较而言，永顺生物挂牌时间最短，公司于2016年11月挂牌新三板。针对冲击精选层相关问题，北京商报记者致电永顺生物进行采访，但对方电话未能有人接听。

在著名经济学家宋清辉看来，在新三板挂牌一段时间的企业，在公司治理、内部控制等方面，相对较为成熟。

实际上，32家企业中，不乏细分行业龙头企业。苏轴股份主要业务是滚针轴承及滚动体等机电设备零部件的研发、生产及销售。国信证券研报指出，苏轴股份是国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之一，2017-2019年其滚针轴承产量在同类产品排名第一，为业内头部领军企业。财务数据显示，苏轴股份2019年实现归属净利润0.66亿元，同比增长5.14%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)