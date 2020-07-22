备付金交存四连增 支付宝等机构利息到手

自支付机构备付金集中交存以来，备付金余额再次实现四连增纪录。北京商报记者了解到，除受近期线上消费提速、交易额大增等大环境影响之外，备付金新高与计息落地、监管趋严等因素也息息相关，不少机构在新规利好下，提升了主动交存的积极性，此外监管趋严也遏制了备付金违规，反向推动了机构交存金额的提升。值得一提的是，7月21日，北京商报记者多方了解到，包括支付宝在内的多家支付机构表示已收到备付金利息。

四连增再现

根据央行最新发布的2020年统计数据，截至2020年6月末，非金融机构备付金存款（即支付机构客户备付金存款）达1.572万亿元，环比增长4.32%，并实现了自2020年3月以来的连续四次环比增长。

北京商报记者注意到，在此次高点之前，支付机构备付金集中交存余额最高的时间点为2020年1月，达1.78万亿元，而此后的2月、3月、4日，备付金余额均在1.4万亿元数值上下波动。

自支付机构备付金集中交存以来，备付金实现四连增的情况并不多见，上一次出现是在2019年四季度，交存的金额从2019年9月的1.343万亿元连续增长至1.529万亿元。此外2019年一季度中的1月、二季度中的6月，同样出现了余额明显上涨的情况。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮指出，从宏观经济环境来看，2020年一季度受疫情影响，社会消费、交易等数据处于低迷状态，而二季度复工复产后有所回暖，尤其是五六月以来各地促消费的举措大幅落地，带动交易快速增长，从而推动备付金交存集中走高。

计息新规推动

除受近期线上消费提速、交易额大增等大环境影响之外，备付金交存新高与计息落地、监管趋严等因素也息息相关。一方面，备付金计息新规已于今年正式落地，不少机构在此利好下提升了主动交存的积极性。另一方面，监管趋严之下违规成本增高，也有效遏制了机构备付金违规行为，从而反向推动了交存金额的提升。

为推动非银行支付机构可持续发展，央行于2019年11月决定进一步完善客户备付金集中存管政策。按照新规，支付机构可将全部客户备付金作为清算保证金，央行按照0.35%的年利率水平为清算保证金按日计息，按季结息。

7月21日，北京商报记者从多方了解到，包括北京、上海、杭州等地区在内多家机构均表示已收到备付金利息，计息时间是从2019年8月1日起开始，按季度支付。其中，支付宝相关工作人员向北京商报记者表示，“我们跟其他支付机构一样，已收到备付金利息”。

北京地区一家支付机构相关人士举例称，公司备付金规模为30亿元左右，按一年计算大约能收到1000万元左右的利息，且暂未扣除10%的行业风险保证金。该人士感慨道：“对我们来说，苍蝇再小也是块肉。但对于备付金较多的机构来说确实算是不小的一笔资金。”

此外，监管趋严也一定程度上推动了备付金交存的提升。今年以来，已有商银信、易极付、公众通、新浪支付等多家机构因备付金管理违规被罚。苏筱芮称，计息可以提升机构力争合规、加强管理备付金工作的动力，此外监管针对备付金管理不规范的行为频频开出罚单，也给行业机构带来了震慑与示范作用。在苏筱芮看来，张弛有度的监管思路，也是推动备付金走高的重要因素。

马太效应加剧

备付金实现连续四连增，一定程度上反映了支付行业的整体交易走高。不过，也有多家支付机构人士告诉北京商报记者，因受互联网金融行业出清、实体经济低迷等因素，公司今年来业务受到较大影响，因此备付金呈现减少趋势。

有业内人士认为，按目前第三方支付整体备付金规模来计算，90%都属于微信和支付宝两大头部机构促成，因此6月备付金走高主要是头部机构增加推动，而在中小机构交易规模不断减少之下，也将进一步加剧行业马太效应。

按最新支付机构客户备付金1.572万亿元的数额计算，根据0.35%的年利率，支付行业将产生超50亿元的收入，而这其中，90%都是归微信和支付宝。

在易观金融行业资深分析师王蓬博看来，今后备付金交存金额仍会增加，但增速持续降低，用户规模一定的前提下，渗透率会有一个增长天花板，但也不排除某个特定时期增长迅猛。他直言道：“因为产业链在逐渐分化，行业头部集中已是必然。支付宝、微信两大巨头备付金占有份额超过90%。因此，小型支付机构若无实质性业务展开，在业务受限、收入锐减的情况下，生存空间也将会越来越小。”

“去年以来支付行业就已经进入了洗牌期，而疫情等宏观因素更是加剧了机构间的分化。”苏筱芮则指出，尽管中小机构在支付行业的生存比较艰难，但需要看到目前支付牌照为存量资源，而支付需求始终存在，未来中小机构若能寻得差异化发展的途径，仍具有发展前景与机会。北京商报记者 孟凡霞 刘四红

(责编：李都也(实习生)、李栋)