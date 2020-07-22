2至6月减免企业三险5769亿元 不影响养老金按时足额发放

本报讯（记者 代丽丽）人力资源社会保障部昨天举行2020年二季度新闻发布会。记者获悉，今年2至6月，养老、失业、工伤三项社会保险共减免企业社会保险费5769亿元，缓缴431亿元，预计全年将为企业减费1.6万亿元。
人社部介绍，今年1至6月，全国城镇新增就业564万人，6月份城镇调查失业率5.7%。上半年，三项社会保险基金总收入2.35万亿元，总支出2.68万亿元。
通过实施失业保险援企稳岗行动，1至6月共向434.6万户企业发放稳岗返还636亿元，惠及职工1亿人，受益企业户数是去年全年的3.8倍，中小微企业受益率大幅提高。
在扩大失业保险保障范围方面，1至6月发放失业保险金、失业补助金等超过254亿元。
今年减免社保费的力度和规模空前，其中企业养老保险费减收1.5万亿元，很多人担心今年的养老金是否还能按时足额发放以及今年调整养老金水平问题。人社部表示，减免社保费不会影响养老金的按时足额发放，目前，已有25个省出台了本省具体的待遇调整方案。
人社部养老保险司司长聂眀隽表示，得益于经济多年快速发展，我国企业养老保险基金积累了比较可观的“家底”，去年年底累计结余有5万亿元。今年实施减免政策后，预计会有较多的省份出现当期收不抵支，但绝大部分省份都能通过动用历年结余确保发放。上周，人社部对上半年养老保险基金运行情况进行了调度分析，结果显示，基金总体运行平稳，阶段性政策执行结果符合预期。截至6月底，全国企业养老保险基金累计结余4.77万亿元，预计到年底还能保持3.8万亿元以上的结余，此外还有2万多亿元的全国社会保障战略储备基金，整体支撑能力还是比较强的。
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