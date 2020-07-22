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成本低利润大 非法“网红”减肥药屡禁不止

罗志华

2020年07月22日07:43  来源：北京青年报
 

“不锻炼，不节食，一个月能瘦二十斤。”家住长沙岳麓区的周女士轻信网上宣传，花高价在微商处购买几盒减肥药，服用几天后，还未等到变瘦，身体就出现心跳加快、口干舌燥等异常反应。经抽样送检，该食品中被检测出含“西布曲明”成分(国家明文规定食品中禁止添加物质)。长沙警方循线深挖，成功破获一起涉案4000余万元的生产、销售有毒有害食品案件，抓获犯罪嫌疑人31名。

周女士吃的“KEEPMYSTEPIOUS植物果蔬纤维片”，是又一款“网红”减肥药。之所以说“又”，是因为类似减肥药不断出现。减肥胶囊、减肥糖果、减肥花茶、海淘“特效减肥药”、减肥可乐Coke Cola plus、左旋肉碱咖啡王、减肥笔、闪电瘦、绿瘦“神奇粉末”……近年来各种减肥药层出不穷、轮番登场，让人目不暇接。

非法的“网红”减肥药屡禁不止，原因令人深思。从需求端看，很多减肥药都和这次查获的减肥药一样，名称既带着洋气，又给人以“无污染”的错觉，年轻人不仅不讨厌，还可能为赶时髦而争相追捧。从供给端看，减肥药成本很低，利润大，冒险生产和销售几个月，就可能赚得盆满钵满，一些人不惜铤而走险。

社会需求巨大，是“网红”减肥药屡禁不止的主要原因。以瘦为美是当前十分流行的审美观念，长期减肥、为了减几斤体重不惜付出巨大代价，甚至因减肥而患病的人不在少数。只要减肥药有效，药品的副作用似乎不值得一谈，反而可能在减肥圈里被认为是勇敢和成功的表现。非法的“网红”减肥药，正好迎合了这种畸形的消费观。

这些非法减肥药虽名称各不相同，却具有相同的成分，即“西布曲明”。几年前卖得很火的曲美减肥胶囊(盐酸西布曲明胶囊)，主要成分也是西布曲明。由于西布曲明有可能引起血压升高、心率加快等严重副作用，有增加心脏病风险，早在10年前已被列为禁药，曲美减肥胶囊等减肥药也被下架清除。周女士出现的症状，正是西布曲明的副作用所致。尽管如此，西布曲明的减肥作用仍被人利用，在市场上“阴魂不散”，从未真正离开。

打击非法“网红”减肥药需要在供给与需求两端来治理。一方面，严厉打击生产销售含西布曲明的减肥药，从源头管控好西布曲明，让非法“网红”减肥药失去原料供给，“有效减肥”的噱头就难以为继。

另一方面，打击非法“网红”减肥药需要在需求端降虚火。旺盛的需求、偏激的审美观、不计后果的减肥冲动若得不到改变，即便在供给端严厉打击非法减肥药，仍不乏敢于“以身试药”的人。要知道，即便不少人认同“瘦美”的理念，但也应追求有度，学会从作用与副作用两个方面评价药品，至少不以危害身体健康为代价去减肥。这需要有关部门向社会普及西布曲明的危害、端正过于追求“瘦美”的思想观念。只有这样，非法减肥药存在的空间才会不断变窄，针对非法减肥药供给端的打击才能有成效。

 

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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