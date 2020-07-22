生产生活秩序加快恢复 上半年消费市场持续稳步回升

本报讯 商务部消费促进司负责人7月21日在谈今年上半年我国消费市场运行情况时表示，2020年上半年，新冠肺炎疫情对国内消费市场产生较大冲击。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国内疫情防控形势不断向好，生产生活秩序加快恢复，消费市场持续稳步回升。
统计显示，6月份，全国社会消费品零售总额3.35万亿元，同比下降1.8%，连续4个月降幅收窄，累计收窄18.7个百分点。1-6月社会消费品零售总额17.23万亿元，同比下降11.4%，降幅比一季度收窄7.6个百分点。
该负责人说，消费市场呈现以下主要特点：
一是商品销售稳步回升。6月份商品零售额基本恢复到去年同期3万亿元规模。其中，生活必需品消费保持较快增长，粮油食品、日用品、药品销售同比分别增长10.5%、16.9%和9.7%。消费升级类商品消费明显反弹，通信器材、化妆品、家电销售分别增长18.8%、20.5%和9.8%，增幅分别回升7.4个、7.6个和5.5个百分点。1-6月全国商品零售额15.76万亿元，同比下降8.7%，降幅比1-5月收窄1.9个百分点。
二是服务消费继续恢复。6月份餐饮收入同比下降15.2%，降幅比5月份收窄3.7个百分点，比3月份收窄31.6个百分点。全国快递服务企业业务量、收入分别达74.7亿件和797亿元，同比分别增长36.8%和23.9%；上半年业务量、收入分别达338.8亿件和3823.8亿元，同比分别增长22.1%和12.6%。6月份全国铁路发送旅客1.66亿人次，环比增长9.4%。
三是网上消费较快增长。1-6月全国网上零售额5.15万亿元，同比增长7.3%，比1-5月提高2.8个百分点。其中实物商品网上零售额4.35亿元，同比增长14.3%；占社零总额的25.2%，比1-5月提高0.9个百分点。
四是消费价格环比回落。6月份居民消费价格指数环比下降0.1%，同比上涨2.5%。其中消费品价格环比持平，同比上涨3.5%；服务价格环比下降0.1%，同比上涨0.7%。1-6月居民消费价格同比上涨3.8%，比1-5月回落0.3个百分点。
该负责人认为，目前我国居民消费逐步趋于活跃，但境外疫情仍在快速蔓延，消费市场发展仍面临许多不确定因素。下半年，随着国内经济形势持续向好，扩大内需、助企纾困、稳岗就业等政策进一步落地见效，一系列促进消费的措施不断发力，各种消费新业态新模式蓬勃发展，消费总体将延续复苏态势。
（姚 宗）
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