上半年大部分贷款投向实体经济 精准"输血"助企业过难关

原标题：金融精准“输血”助企业过难关

□本报记者 吴 力

在新冠肺炎疫情的冲击下，实体企业受市场萎缩和成本增加的双重挤压，现金流更加紧张。在这一背景下，金融为实体企业大量“输血”，助力企业渡过难关。

中国人民银行最新发布的数据显示，上半年，社会融资规模比去年同期多6.22万亿元，其中对实体经济发放的人民币贷款同比多增2.31万亿元，占同期社会融资规模的比例高达59.2%。工信部数据显示，截至6月16日，全国规模以上工业企业平均开工率和复岗率分别为99.1%和95.4%。

随着企业加快恢复生产，下半年金融对实体经济的支持还将持续平稳推进，更加精准地为实体经济发展提供充足的资金流。

实体经济获益金融支持

“及时的贷款给我们注入一针强心剂。”湖北星晖新能源智能汽车有限公司负责人许先中告诉国际商报记者，公司主要生产厢式运输车、轻型客车、多用途乘用车等车型，2018年正式开工的星晖新能源智能汽车生产基地总投资超过200亿元，目前正在推进的5G智能新能源汽车项目向智能制造转型需要大量的资金，由于受疫情影响，企业成本和市场风险骤增，现金流更加紧张。

在当地举办的一场支持企业复工复产信贷投放座谈会上，该公司获得了农业银行5000万元贷款授信。许先中说，银行提供的贷款资金让企业稳住了现金流，对项目正常开展和市场开拓发挥了重要作用，有利于企业更快走出困境。

面对疫情冲击，大量企业对资金的需求量骤增，金融支持成为帮助企业渡过难关的重要措施。中国人民银行发布的初步统计数据显示，今年上半年，社会融资规模增量累计20.83万亿元；人民币贷款增加12.09万亿元，同比多增2.42万亿元。6月末广义货币供应量（M2）余额213.49万亿元，同比增长11.1%，比上年同期高2.6个百分点。

“上半年实施的金融政策比较充分地体现了金融对实体经济的支持作用。”中国民生银行首席研究员温彬在接受国际商报记者采访时表示，上半年的M2、人民币贷款余额和社会融资规模的增速明显高于去年，体现出金融对实体经济的支持力度之大。“这和今年稳健货币政策更加灵活适度的基调相吻合，有利于保持市场流动性的合理充裕。”

北京大学国家发展研究院党委书记、副院长余淼杰在接受国际商报记者采访时说道，受疫情影响，实体企业不仅遇到市场萎缩的挑战，运作成本也骤增，现金流攸关企业生存。通过大量的资金支持，实体企业不仅能够坚定信心渡过难关，而且研发升级和市场开拓为企业稳步发展打开新局面注入强大动能。

下半年资金更多直达企业

“上半年，企业贷款增加比较多，是实体企业的资金需求增加和金融支持力度加大共同作用的结果。”中国人民银行调查统计司司长阮健弘在介绍今年上半年金融数据时表示，上半年，人民币贷款绝大部分投向了实体经济。

阮健弘介绍，上半年广义货币供应量和社会融资规模的增速都明显高于去年同期，全社会的流动性是合理充裕的。今年以来，人民银行积极应对疫情变化带来的新挑战，稳健的货币政策更加灵活适度，持续优化信贷结构，完善结构化货币政策工具体系，创新直达实体经济的货币政策工具，引导金融机构加大对实体经济特别是加大对小微企业和民营企业的资金支持力度。

人民银行最新发布的数据显示，今年上半年，新增的人民币贷款大部分投向了实体经济。制造业中长期贷款增速创2011年2月以来新高。而且，上半年普惠小微贷款保持了较快的增长，利率也有所下降。

温彬表示，金融对实体经济的支持主要体现在四方面：一是货币政策方面，央行主要通过降准、公开市场操作、中期借贷便利（MLF）等多种工具组合运用，为市场提供足够的流动性；二是融资渠道方面，人民币贷款规模增量达到历史最高，直接融资占比提高，债券发行和通过资本市场融资增加，融资结构更加优化；三是降低融资成本，上半年通过下调MLF、逆回购、超额存款准备金等项利率释放贷款市场报价利率（LPR）改革潜力，引导金融机构降低实体经济融资成本；四是更加强调精准支持实体经济，比如对受疫情影响的小微企业贷款本息偿还期限应延尽延、加强金融监管、防止资金脱实向虚等，诸多综合性措施的推出为实体经济“输血”保驾护航。

“下一阶段，货币、信贷要在保持合理增长的同时更加注重对实体经济重点领域和薄弱环节的精准支持，防止资金空转套利，真正将资金用于所需领域。”温彬建议，一是将直达实体经济的货币政策落到实处，做好对小微金融的服务和支持；二是进一步降低融资成本。

阮健弘表示，当前中国经济运行基本平稳，供需两方比较平衡，货币政策稳健更加灵活适度，经济不存在长期通胀或通缩的基础。下半年，预计货币信贷和社会融资将继续平稳增长。

(责编：李都也(实习生)、李栋)