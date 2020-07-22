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离岛免税新政引发海南购物热潮 借新政代购牟利将受处罚

刘  昕

2020年07月22日07:49  来源：国际商报
 
原标题：离岛免税新政引发海南购物热潮

　　□本报记者 刘 昕

　　免税购物额度从3万提升至10万、商品种类从38种扩大到45种、化妆品单次购买数量从12件涨到30件……自7月1日海南离岛免税政策作出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。

　　海关总署此前公布数据显示，仅海南离岛旅客免税购物新政实施首周，离岛旅客累计购物已6.5万人次，购物总额4.5亿元，免税6571万元，日均免税939万元，比上半年日均增长58.2%。根据海南省最新统计数据，7月1日-15日，海南全省累计销售10.7亿元，日均7100多万元，比6月份日均销售额增长三成多。

　　来自海关总署的数据显示，化妆品购买量、购买值在旅客购物单中居首位。定价策略与促销使目前海南离岛免税经营的化妆品比日韩、新加坡、法国和中国香港等主要市场平均售价优惠10%~20%，成为新政实施后的当红商品。免税购物店中，三亚海棠湾免税店占总销售额的78%，海口美兰机场免税店占13%，日月广场免税店和琼海博鳌东屿岛免税店占9%。

　　此外，新政首周，购物旅客人次排前三的省份为海南、四川和湖南。来自浙江、上海和江苏的旅客人均购买额在10130元和9002元之间，居前三位。

　　“新政提高限额、扩大品类、放宽限量，充分满足了旅游购物需求。”有免税店表示，实施首日，化妆品、手机、酒等热销商品甚至出现备货不足现象，效果远超预期。

　　政策红利效应持续释放的同时，监管工作也面临着新挑战。为了防止一些不法人员利用虚假身份信息购买免税商品牟利，海关总署宣布自7月10日起，借海南离岛免税代购牟利将受处罚。

　　根据海关总署要求，海南离岛旅客以牟利为目的为他人购买免税品，或将所购免税品在国内市场再次销售的；购买或者提取免税品时，提供虚假身份证件或旅行证件、使用不符合规定身份证件或旅行证件，或者提供虚假离岛信息的，海关将按照相关法律法规处理。同时，3年内不得享受离岛免税购物政策，并依照有关规定纳入相关信用记录。

　　此外，离岛免税商店如果存在将免税品销售给规定范围以外对象，超出规定的品种或者规定的限量、限额销售免税品，出租、出让、转让免税商店经营权等行为，海关将责令其整改，并可给予警告。

　　对此，海口海关相关负责人告诉记者，对于在一年内被海关警告超过3次的离岛免税商店，海关可暂停其从事离岛免税经营业务，暂停时间最长不超过6个月；情节严重的，海关可以撤销离岛免税商店注册登记。同时，离岛免税商店还应当按照进口货物补缴相应税款。

　　目前，海关已升级完善了离岛免税信息化监管系统，同时调整优化了免税购物提货方式及流程，确保监管到位。

　　“离岛旅客购买免税品时，应当主动提供本人有效身份证件或旅行证件，以及海关规定的所搭乘离岛运输工具等相关信息。”上述负责人表示，将以“海南自贸港海关智慧监管平台”为抓手，强化监管优化服务，在确保监管到位的前提下，推动充分释放改革红利和政策实施效应。同时加强和其他部门的联系，对违法违规行为联合惩治。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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