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报告显示：夜经济加速有序归来 600多万小店成夜间"明星"

李子晨

2020年07月22日07:52  来源：国际商报
 
原标题：600多万小店成夜间“明星”

　　■本报记者 李子晨

　　经历疫情洗礼后，今年夏夜的“万家灯火”有了特殊的意义。7月16日，阿里巴巴发布的《2020年夜经济报告》显示，借助各种各样的数字化新业态、新模式，小店生意好起来了，餐厅订单增加了，商圈人气旺了，夜经济正在加速有序归来。

　　《报告》显示，6月10日-7月10日，菜鸟网络的商家夜间发货量比去年同期增长了近30%，长三角、珠三角两大中国制造的重镇马力全开，金华、广州、深圳、杭州等地最为活跃。截至目前，全国有600多万使用支付宝相关服务的小店夜间收入超过了去年同期。

　　夜间是休闲消费的黄金时段，也是中小企业经营的关键期。淘宝天猫平台上的商家夜间生意占全天的比例达40%。支付宝数据显示，40%的小店交易发生在18：00到次日6:00。也有许多小店在夜间还忙着资金周转，为后面的生意做准备，网商银行的小店贷款有25%发生在这个时间段。

　　数字化的新型基础设施能够不断为中小企业拓展经营能力和场景，现在，越来越多的小店主、工厂厂长和创业者正通过电商平台发掘新的生意机会。因此，平台必须基于中小企业的真实需求，持续推出行之有效的创新举措。

　　这也有着政策的指引。日前，商务部等7部门联合印发的《关于开展小店经济推进行动的通知》中明确，要推进电商平台、物流企业、商贸企业、中央厨房等“以大带小”、赋能小店，鼓励电商平台的小店在线集聚，利用平台技术、流量、场景和资源优势，创新云逛街、云购物、云展览、云直播、云体验、云办公，打造“小而美”网红品牌，提升人气和口碑。

　　“最近刚去广州出差，我们的卖家凌晨2：00还在发布新的产品服务。”淘宝企业服务小二冀南说，通过淘宝企业服务，小企业能够获得以前大企业采购才能享有的便利和权益。其中，淘宝直播对线下商家和个人主播零门槛开放，6月10日到7月10日的18：00到次日6:00，淘宝天猫开播商家的成交金额同比增长了63%。为了方便小店夜间经营，支付宝于6月22日紧急上线了“夜光收钱码”，截至目前，换上夜光收钱码的小店交易活跃度提升了30%。

　　6月以来，中小商家夜间经营的物资销量也在迅速增长。淘宝企业服务平台平均每天售出的夜市折叠桌比去年同期增长超540%，夜市招牌发光字增长超300%，炸串餐车增长近160%，奶茶餐车、麻辣烫餐车、地摊布等均增长超100%。

　　作为一种有效的促消费手段，消费券对中小企业生意回暖起到了杠杆作用，7月前两周，许多夜市中支持支付宝消费券的小店收入和交易量环比6月出现明显提升。

　　此外，4月底，零售通推出“小店数字化帮扶方案”，包括通过高德地图为小店引流、一键接入饿了么、大数据产品“零元购”等，截至目前，接入帮扶方案的小店生意平均增长了30%。

　　有了生机勃勃的中小企业，才有繁荣的夜经济。直播间闪烁的手机屏幕，街头小店和夜市的灯光，仓库和工厂的机器轰鸣，折射出1.2亿市场主体把握数字化机遇、努力谋求生存发展的韧劲。

　　“亲，最近有没有店铺培训？”“店里怎么开直播？”冀南和同事们的钉钉群近来总是从早晨响到半夜，新入淘开店的小卖家的问询接连不断。“我想这是当下电商平台能带给大家的最强信心。”冀南说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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