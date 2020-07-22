麻辣财经：二三产业“下乡”，你要不要乘风破浪？

7月21日，是《中华人民共和国乡村振兴促进法(草案) 》公开向社会征求意见的最后截止日。乡村振兴是件大事，国家通过立法来促进，备受社会关注。

乡村振兴促进法(草案)的具体内容，包括产业发展、人才支撑、文化传承、生态保护、城乡融合等多方面。乡村振兴的总目标是农业农村现代化，在实现全面小康的基础上，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，实现农业强、农村美、农民富。

在产业发展方面，乡村振兴促进法(草案)明确，国家采取措施建立现代农业产业体系、生产体系 和经营体系,培育新型农业经营主体,实现农户生产和现代农业发展有机衔接，发展壮大农村集体经济，促进集体资产保值增值，确保农民受益。

“把党中央关于乡村振兴的重大决策部署，通过立法确定下来，确保各地在执行中不松懈、不变调、不走样，持之以恒、久久为功促进乡村振兴。”全国人大农业与农村委员会主任委员陈锡文说。

乡村振兴，产业兴旺是基础。近日，农业农村部印发了《全国乡村产业发展规划（2020—2025年）》，这是我国首次对乡村产业发展做出全面规划。《规划》提出，要发掘乡村功能价值，强化创新引领，突出集群成链，培育发展新动能，聚集资源要素，加快发展乡村产业，为农业农村现代化和乡村全面振兴奠定坚实基础。

我国乡村产业发展基础如何？哪些领域迎来重点发展提升机遇？带着大家关心的问题，麻辣财经记者采访了农业农村部乡村产业发展司司长曾衍德。

乡村产业前景广阔，提升空间巨大

《规划》提出，到2025年乡村产业发展的总体目标是：乡村产业体系健全完备，乡村产业质量效益明显提升，乡村就业结构更加优化，农民增收渠道持续拓宽，乡村产业内生动力持续增强。

具体来看，《规划》列出了一系列目标：

农产品加工业营业收入达到32万亿元，农产品加工业与农业总产值比达到2.8∶1，主要农产品加工转化率达到80%；

培育一批产值超百亿元、千亿元的优势特色产业集群。乡村休闲旅游业年接待游客人数超过40亿人次，经营收入超过1.2万亿元；

农林牧渔专业及辅助性活动产值、农产品网络销售额均达到1万亿元。返乡入乡创新创业人员超过1500万人。

曾衍德介绍，乡村产业内涵丰富，涵盖一二三产业、贯通产加销服、融合农文旅教。《规划》重点对农产品加工业、乡村特色产业、乡村休闲旅游业、乡村新型服务业等二三产业进行了重点布局规划。

其中，农产品加工业规模大、潜力大，提升价值空间也大。“农产品加工业从种养业延伸出来，是提升农产品附加值的关键，也是构建农业产业链的核心。”曾衍德说，2019年，农产品加工业营业收入超过22万亿元，规模以上农产品加工企业8.1万家，吸纳3000多万人就业。但总体上看，创新能力不强，开发层次较浅，质量效益不高。特别是农产品加工产值与农业总产值比为2.3∶1，低于发达国家的水平。

“拿玉米加工来说，我国玉米用途相对集中，相关的深加工产品种类较少。”曾衍德表示，目前制约我国农产品加工业发展的瓶颈主要在于科研创新能力滞后、加工工艺和配套设施不足。进一步提升农产品加工业，要鼓励和支持农民合作社、家庭农场和中小微企业等发展农产品产地初加工，引导大型农业企业发展精细加工，推进农产品加工向产地下沉，并加快加工技术和装备的集成创新。

这几天，有两大利好消息传来：一是电影院开张营业了，二是跨省游、组团游开始恢复了。这表明，在做好疫情防控的前提下，复工复产双向前推进了一步。

乡村休闲旅游业，是农业功能的拓展，发展的潜力也很大。文旅部办公厅日前发布通知，将集中推出一批乡村旅游精品线路，涵盖亲子陪伴、健康养生、休闲度假等服务项目；鼓励有条件的乡村通过直播、短视频、VR等形式，在线展示乡村优美风光，推进线上线下深度融合，助力乡村旅游发展。

在全国，各式各样的农家乐项目和特色农旅路线，为人们提供了休闲度假的好去处。仅2019年，休闲农业就接待游客32亿人次。“我国城乡二元格局是一个‘工’字形结构，上下两横分别代表城与乡，乡村休闲旅游业就是中间一竖，即沟通城乡的桥梁纽带产业之一。”曾衍德打了个形象的比方。

针对一些乡村休闲旅游景点存在“乡村性”“乡土气”不足等问题，《规划》提出，推进乡村休闲旅游业布局优化，突出特色化、差异化、多样化。

“需要注意的是，不同类型的乡村产业之间并不是彼此割裂、线性发展的。例如，休闲旅游业就涉及加工、服务等产业。”曾衍德强调，培育和发展乡村产业，最终要通过农业与现代产业要素的交叉重组，实现农村产业融合发展。

把二三产业留在乡村，就是把更多机会和收益留给农民

随着乡村振兴战略的实施，农业农村发展环境改善，政策扶持力度加大，资源要素聚集更多。

日前，中央网信办、农业农村部、国家发展改革委等七部门联合印发通知，决定开展国家数字乡村试点工作，积极探索数字乡村发展新模式，加快推进农业农村现代化建设，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

通知要求，完善乡村新一代信息基础设施，加快农村光纤宽带、移动互联网、数字电视网和下一代互联网发展，提升4G网络覆盖水平，探索5G、人工智能、物联网等新型基础设施建设和应用。同时，大力培育一批信息化程度高、示范带动作用强的生产经营组织，培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农村电商品牌，因地制宜培育创意农业、认养农业、观光农业、都市农业等新业态。

“农村创新创业环境持续改善，将引导一批农民工返乡创业，引导一批大学生和科技人员入乡创业，还将激励农村能人在乡创业，掀起激情创业、就业奔富的热潮。”曾衍德表示。

曹贺伟是河北保定曲阳县羊平镇东羊平村的创业能人，2014年以前，他还是一名坐标广东的都市白领，随着农村电商的发展，他最终选择了辞职回乡创业。

“这些年电商火起来了，我觉得是个机遇。”拥有丰富媒体运营经历的曹贺伟，推广起产品来得心应手，还帮助村里的特色产业打出了牌子。去年，缅甸北部一家五星级酒店开张，还通过电商平台向他订购了一批村里生产的石雕艺术品。

“领雁计划”“千企联千村”……近年来，各地乡村掀起创新创业潮，一大批“田秀才”“土专家”“乡创客”为广袤乡村带来了新的发展动力。2019年，各类返乡入乡创新创业人员累计超过850万人，创办农村产业融合项目的占到80％，利用“互联网+”创新创业的超过50％，在乡创业人员超过3100万。

“农村创新创业是乡村产业振兴的重要动能，这需要一大批敢为人先、百折不挠的创新创业者。农民工进城务工经商是一个趋势，现在农民工返乡就业创业，又是一个新趋势。”曾衍德说，从实践看，很多人到农村创新创业，他们既懂农村又懂城市，受过工业化训练、城镇化熏陶，又熟悉互联网，对乡村产业具有很强的带动性。

把二三产业留在乡村，就等于把产业链增值收益更多留给农民。面对乡村振兴的“风口”，您要不要下乡创业，在农村这个广阔天地里乘风破浪？

(责编：李都也(实习生)、李栋)