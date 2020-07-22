从苏宁互联网转型看传统企业数字化

近日，在国家发改委等13部门日前联合印发的《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》中，“加快传统企业数字化转型步伐”被摆到了一个更加重要的位置。《意见》要求发展线上线下融合的业务发展模式，提升企业发展活力。组织数字化转型伙伴行动，建立政府-金融机构-平台-中小微企业联动机制，发展普惠性“上云用数赋智”。鼓励各类平台、机构对中小微企业实行一定的服务费用减免。培育一批数字化服务企业和创新应用企业，发挥引领带动作用。

记者从苏宁公司了解到，面对疫情带来的不利因素，苏宁易购加快线上业务及门店数字化发展节奏，全力推进社群营销、离店销售和到家业务，同时加大开放平台扶持力度，快消、日百、个护类商品增长迅速，有效提高了平台的活跃度。旗下苏宁家乐福数字化改造步入正轨，继续实现经营性盈利以及经营性现金流转正。主打下沉市场的苏宁零售云以社群营销、门店直播等推动离店销售，二季度销售规模预计同比大增127.57%。

经过多次迭代的南京新街口苏宁易购云店，已变身苏宁旗下“全球首家智慧生活体验中心”。

苏宁的互联网转型之路

从当年全国最大家电连锁超市，到今天线上线下深度融合发展，全场景、全品类布局的零售企业，苏宁的互联网转型之路已经走过十年。其中不少经验，可供行业内外的企业参考借鉴。

2009年，已经坐稳全国家电连锁老大位置的苏宁开启互联网转型探索。门店数量接近1000家，营业收入超过500亿，如此规模体量的零售企业要彻底转型，当时并无先例可循。

苏宁掌门人张近东给公司定的目标，概括起来是三个“全”字：

全渠道：在线上再造一个“等量齐观”的苏宁，实现线上线下均衡发展。

全品类：打开商品经营的天花板，从原有家电3C向快消、母婴、超市、百货、家居、生鲜、汽车等全品类扩张，从3万亿规模的家电市场进入数十万亿规模的大消费品市场。

全客群：以零售为核心拓展产业布局，实现旗下物流、金融、科技、置业等多产业协同发展，构建一个大零售生态圈。

2019年，在先后完成对万达百货和家乐福中国的收购后，苏宁基本完成全场景全业态布局。

回望这段历史，张近东表示，转型初期，面对电子商务对实体零售的颠覆，苏宁并没有盲目舍弃线下，也没有偏执于线上，而是坚持线上线下融合发展，从最开始提出“沃尔玛+亚马逊”线上线下虚实融合的发展思路，到2013年正式推出“云商”发展规划，全面用技术赋能实体零售，再到后来进一步归纳为“一体两翼三云四端”发展架构，直到2017年系统化的明确智慧零售发展模式，苏宁一直在坚定不移地走全场景融合、全产品运营、全客群服务的转型发展之路。

作为一家拥有庞大线下门店体系的零售企业来说，门店数字化是苏宁互联网转型过程中非常重要的一环。苏宁门店数字化，是通过运用大数据、人工智能、物联网等技术手段，将线上线下进行有机融合，在“开店、进店、逛店、离店”四个环节中，提供店面运营管理、会员营销、销售交易、互动体验、人工智能应用等解决方案，实现消费者体验及多种业态门店的数字化升级。

商品陈列智能化、消费行为可视化、体验流畅化、营销精准化、购物方式多样化以及购物过程准确化，苏宁成功验证了门店数字化解决方案，不断迭代的无人零售更是苏宁门店数字化的典型代表。

2019年818期间，苏宁4.0版无人店SUNING GO落地南京，利用“视觉识别+重量感应”等技术，SUNING GO无人店可更精准地获取商品信息。消费者从货架取下的商品，将自动加入虚拟购物车，离店即毫秒级支付清算，让消费者真正实现“即拿即走”。

去年第四季度，家乐福扭转了多年亏损局面。

家乐福蜕变

苏宁的这一套门店数字化解决方案，在2019年夏天并入苏宁大家庭的家乐福身上也得到了很好验证。在苏宁科技实力加持下，从商品经营到会员营销到支付系统，家乐福旗下200多家门店得以全链路数字化改造。

比如在会员数字化方面，家乐福已将4000万会员与苏宁会员打通，并借助苏宁既有的“金矿系统”和“诸葛大师”对会员数据进行挖掘，对消费需求做出预测，以此为依据对商品经营及时作出调整和响应。

与苏宁小店、苏宁物流密切协同，家乐福各门店到家服务能力更是获得大幅提升。目前可为用户提供“3公里1小时达”“10公里半日达”“最高一日三送”等多种不同时效的服务。

在被收购将近一年后，家乐福已悄然蜕变成一个线上线下融合、到家到店兼长的智慧零售服务商，其经营业绩也已于去年第四季度一举扭转多年亏损局面，持续实现经营性盈利以及经营性现金流转正。

张近东表示，零售行业将全面迈入产业互联网的时代，传统实体零售的人、货、场是真实物质的，电子商务的人、货、场是虚拟数字的，而未来场景互联网是两者的叠加，是用数字技术把场景中的顾客、商品、支付、位置、时序连接起来，以智能化和自动化技术实现各种人货交易的过程。建立产业资源的数字化连接，正是产业互联网发展的核心和本质。

“互联网和数字经济时代，任何一个企业的任何一种内部资源都可以变成社会资源。”张近东强调，作为零售行业的领跑者，随着智慧零售能力的逐步成熟，苏宁要顺势进入全面开放、深度赋能的新阶段，追求智慧零售价值的最大化。这与上述13个部门联合印发《意见》中提出的“组织数字化转型伙伴行动”，可谓不谋而合。（毕磊）

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