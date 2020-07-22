原标题：快手发布3款洛阳地标AR魔表，打造“AR魔表+景区+短视频”新模式

“栾川老君山AR特效，太酷啦”“老君山最新特效紫气东来”“看到这个要走运了”……近日，前往洛阳老君山游玩的快手用户被景区专属的地标AR魔法表情所吸引，发布快手短视频与网友们分享福气。快手打造打造“AR魔表+景区+短视频”新模式，用AI技术赋能游客、景区和传统文化传播。

在这些作品中可以看到，老君山景点之一的金殿之下仙气腾腾，而大殿周围则环绕着金光闪闪的“道可道，非常道；名可名，非常名。无名天地之始，有名万物之母”等《道德经》中的经典内容，魔表特效与金殿相得益彰，将金殿映衬得更加气势恢宏。

据悉，“快手网红文旅大会”于7月18日在洛阳正式启动后，作为此次“豫见快手，嗨在洛阳”活动特色之一，快手特别针对洛阳的天堂、龙门石窟、老君山3个景点，分别打造了隋唐幻境、鱼跃龙门、紫气东来3款地标AR魔法表情。

凭借着趣味的互动玩法，3款洛阳地标魔法表情一经推出就立即吸引大量快手用户进行短视频创作并积极分享作品。地标魔表通过将虚拟与现实进行紧密连接，为游客带来了更为沉浸式的体验，同时也让景点打卡记录变得更加生动，因为更好的传播效果而受到短视频创作者的欢迎。

目前，在#快拍洛阳# #快手网红文旅大会# #豫见快手嗨在洛阳#等话题标签下，已有众多老铁纷纷晒出使用了3款洛阳地标AR魔表的短视频作品。

古今、虚实充分融合，地标魔表打造文旅传播新模式

秀美山水背后有什么人文历史？云雾缭绕会不会更有仙境的感觉？当下，旅游爱好者们已经不满足于简单拍照、拍视频的景点打卡方式，亟需更加多元的呈现方式。基于此，快手地标魔表将景点与其背后的文化符号充分结合，通过古今、虚实融合的方式，让广大网友可以更加深入地感受各地景色的独特魅力。

例如，引发快手老铁热议的“紫气东来”魔表，就让网友们在欣赏到国家5A级旅游景区老君山的绝佳美景的同时，也能通过特效中的《道德经》等内容，了解到老君山因道教始祖老子归隐修炼于此而得名并成为道教圣地的历史背景。

而在“隋唐幻境”魔表中，在隋唐洛阳城国家遗址公园的天堂地标，一只金羽凤凰不断盘旋并最终立于塔顶，同时塔周围漫天金光闪闪，这一设计也与天堂原为武则天的礼佛堂等历史不无关系。

此外，在另一款“鱼跃龙门”魔表中，在龙门石窟的龙门桥前，左有“洛阳龙门·金榜题名”金字，上有金龙飞天，下有鱼跃龙门，以美好的寓意成为“短视频圈新锦鲤”，吸引老铁观看、点赞相关短视频，一起沾福气。

地标魔表技术难度大，AI技术赋能游客、景区、文化传播

据悉，快手此前也曾针对北京的三里屯太古里、岳阳的岳阳楼、南昌的滕王阁、武汉的黄鹤楼等地推出多款地标建筑物AR特效，而此次则是快手首次在一座城市集中推出3款魔表。

记者了解到，对建筑物外型做特效适配技术难度并不小。据快手Y-tech的技术人员介绍，在魔表正式上线前，首先需要对景区标志性建筑进行数据采集并三维重建，然后再进行文化符号设计及制作并叠加效果氛围，最后还需利用算法对场景三维模型进行处理、优化场景解析算法、优化相机位姿算法，由此来进行全方面的性能优化。达到对三维场景稳定实时的检测与跟踪。同时结合快手自研的三维渲染引擎，快速实现各种炫酷的AR特效。

业内人士表示，快手在行业内创新推出“AR魔表+景区+短视频”模式，不仅增强了游客的体验和UGC用户的创作灵感，更是通过AR魔表助力景区IP打造，以新奇潮酷的体验方式吸引到更多年轻消费者，同时赋能传统文化传播，利于景区所在城市的软实力输出。“地标AR魔表作为此次‘快手网红文旅大会’的一大亮点，将有助于进一步推广洛阳文旅资源。”

(责编：许维娜、毕磊)