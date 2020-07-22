2020高考搜索数据报告发布 电商、人工智能专业受追捧

高考季，哪些高校与专业是考生眼中的“香饽饽”，不同地区考生又有哪些志愿偏好？

7月22日，阿里巴巴旗下智能搜索App夸克发布《2020高考搜索数据报告》,今年高考季对比去年同期，AI录取预测等高考服务工具用户量上涨6倍。值得注意的是，师范类、医药类院校最受这届高考生青睐，电子商务、人工智能等专业火爆。

延期一个月的高考即将公布成绩，1000多万考生家庭早已跃跃欲试，开始谋划志愿填报。数据显示，夸克“高考”相关搜索量较去年同期上涨6倍，“高考频道”用户量同比增长5倍，AI工具用户量同比增长8倍。

其中，高校与专业查询、AI录取预测、性格测试等提升了人生抉择的效率和质量，成为莘莘学子标配的AI“智囊团”。夸克搜索数据显示，用户日均使用时长达42分钟，浙江考生钻研志愿最用功，广东、湖北考生是名副其实的“夜猫子”，23点查选专业正忙。

搜索数据显示，北京大学、清华大学、浙江大学、武汉大学和中山大学在高校热搜中名列前茅。而突如其来的疫情则让这届考生更加青睐医学类高校，南方医科大学、北京中医药大学和首都医科大学热度飙升。

夸克数据显示，全国热搜医药类高校、专业地区中，湖北考生居首，临床医学、医学影像学最受追捧。除了医药类高校，师范类院校也备受这届考生关注。在教育大省浙江，师范类高校、专业热搜量全国第一，广东、北京、江苏、山东紧随其后。

热门专业方面，随着电商直播的普及，电子商务专业也成为了今年的头牌热门。此外，金融学、临床医学、农村区域发展、法学等专业关注度位居前列，作为前沿科学的代表，人工智能、物联网工程等专业关注度也不断攀升。相比之下，天文、考古、宗教学等专业依旧“高冷”，让不少考生望而却步。

迈向大学校园，每个考生将要开启独立的旅程。选择陌生的远方，还是留恋故乡？夸克搜索数据显示，北京、广东、四川的考生最“恋家”，热搜本地高校占比最高，与之相对，浙江、湖北、江苏考生是走四方的一代年轻人。

与此同时，“高考结束做什么”、“假期怎么玩”等关注考后如何调整、放松的话题也悄然升温。读小说、玩游戏、养宠物、去旅游、看影视……高考后的假期太潇洒，“大学脱单”也与买电子设备、旅游、学车，一起登陆了考生的“愿望清单”，00后准大学生们的校园生活将足够精彩。（牛广文）

(责编：乔雪峰、毕磊)