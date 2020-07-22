人民网>>财经

2020高考搜索数据报告发布 电商、人工智能专业受追捧

2020年07月22日17:23  来源：人民网-财经频道
 

高考季，哪些高校与专业是考生眼中的“香饽饽”，不同地区考生又有哪些志愿偏好？

7月22日，阿里巴巴旗下智能搜索App夸克发布《2020高考搜索数据报告》,今年高考季对比去年同期，AI录取预测等高考服务工具用户量上涨6倍。值得注意的是，师范类、医药类院校最受这届高考生青睐，电子商务、人工智能等专业火爆。

延期一个月的高考即将公布成绩，1000多万考生家庭早已跃跃欲试，开始谋划志愿填报。数据显示，夸克“高考”相关搜索量较去年同期上涨6倍，“高考频道”用户量同比增长5倍，AI工具用户量同比增长8倍。

其中，高校与专业查询、AI录取预测、性格测试等提升了人生抉择的效率和质量，成为莘莘学子标配的AI“智囊团”。夸克搜索数据显示，用户日均使用时长达42分钟，浙江考生钻研志愿最用功，广东、湖北考生是名副其实的“夜猫子”，23点查选专业正忙。

搜索数据显示，北京大学、清华大学、浙江大学、武汉大学和中山大学在高校热搜中名列前茅。而突如其来的疫情则让这届考生更加青睐医学类高校，南方医科大学、北京中医药大学和首都医科大学热度飙升。

夸克数据显示，全国热搜医药类高校、专业地区中，湖北考生居首，临床医学、医学影像学最受追捧。除了医药类高校，师范类院校也备受这届考生关注。在教育大省浙江，师范类高校、专业热搜量全国第一，广东、北京、江苏、山东紧随其后。

热门专业方面，随着电商直播的普及，电子商务专业也成为了今年的头牌热门。此外，金融学、临床医学、农村区域发展、法学等专业关注度位居前列，作为前沿科学的代表，人工智能、物联网工程等专业关注度也不断攀升。相比之下，天文、考古、宗教学等专业依旧“高冷”，让不少考生望而却步。

迈向大学校园，每个考生将要开启独立的旅程。选择陌生的远方，还是留恋故乡？夸克搜索数据显示，北京、广东、四川的考生最“恋家”，热搜本地高校占比最高，与之相对，浙江、湖北、江苏考生是走四方的一代年轻人。

与此同时，“高考结束做什么”、“假期怎么玩”等关注考后如何调整、放松的话题也悄然升温。读小说、玩游戏、养宠物、去旅游、看影视……高考后的假期太潇洒，“大学脱单”也与买电子设备、旅游、学车，一起登陆了考生的“愿望清单”，00后准大学生们的校园生活将足够精彩。（牛广文） 

(责编：乔雪峰、毕磊)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved