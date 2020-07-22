谈谈心鼓鼓劲听听建议 这次座谈会赋予企业家精神新内涵

7月21日，习近平总书记在京主持召开企业家座谈会，并发表重要讲话。习近平总书记这样描述主持召开本次座谈会的初衷：“一是同大家谈谈心，二是给大家鼓鼓劲，三是听听大家对当前经济形势、‘十四五’时期企业改革发展的意见和建议。”

座谈会上，7位企业家代表先后发言，参会市场主体涵盖国有企业、民营企业、外资企业、个体工商户代表和港澳台资企业。企业性质覆盖广，企业规模跨度大，可以说，特殊时间节点下为企业家召开的这次特殊会议，无疑具有重要意义和深刻内涵。

通读讲话全文，在保护和激发市场主体活力方面，习近平总书记指明四个方向；弘扬企业家精神，习近平总书记提出五点希望；集中力量办好自己的事，习近平总书记则更加详细地阐述了新发展格局。对此，人民网财经专访多位专家学者，解读这次企业家座谈会释放的重要信号和时代意义。

留住青山 赢得未来

给市场主体吃下“定心丸”

1.23亿户市场主体，3858万户企业，8261万户个体工商户，用习近平总书记的话来说，这些市场主体是我国经济活动的主要参与者、就业机会的主要提供者、技术进步的主要推动者，在国家发展中发挥着十分重要的作用。

今年以来，受疫情冲击和外部环境影响，这些市场主体的生存发展受到了极大考验。与此同时，作为疫情防控的重要力量，很多市场主体也作出了突出的贡献。

我国经济一季度大幅下滑，二季度企稳回升、由负转正，增长3.2%，数据折线图的背后，是大量市场主体的坚守与付出。

习近平总书记提到，要千方百计把市场主体保护好。

在扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务的总基调下，落实好纾困惠企政策，打造市场化、法治化、国际化营商环境，构建亲清政商关系，高度重视支持个体工商户发展，成为加大政策支持力度，激发市场主体活力的四方面重要抓手。

国务院发展研究中心宏观经济部副部长冯俏彬在接受人民网财经记者专访时表示，在全力抗击疫情的过程中，宏观政策充分做到了企业有困难，政府对症下药，保护好市场主体成为重要着力点，体现了政策温度和前瞻思路。

“举例来看，针对疫情初期一些企业面临流动资金紧张的困难，一系列财税和金融政策集中出台，增加了财政补贴和税收优惠。同时，加大信贷支持，压降融资成本，保持流动性合理充裕。而针对部分个体工商户租金压力大的情况，我们又出台了一系列减租降费的政策，在政策导向和实际支持上都给予了市场主体充分的关照。”冯俏彬说。

国研新经济研究院执行院长朱克力在接受人民网财经专访时这样说，“我们的举措和成效可以用‘千方百计’和‘事半功倍’两个词来概括。”

朱克力认为，在外部环境挑战加剧、疫情冲击依然存在的情况下，为实现“六稳”“六保”目标，从中央到各地区、各部门相继出台的一系列保护支持市场主体的政策措施，不断增强了亿万市场主体的安全感和获得感，从而最大程度保护和激发市场主体活力。

立足当下 着眼未来

赋予企业家精神新内涵

座谈会上，习近平总书记强调，改革开放以来，一大批有胆识、勇创新的企业家茁壮成长，形成了具有鲜明时代特征、民族特色、世界水准的中国企业家队伍。企业家要带领企业战胜当前的困难，走向更辉煌的未来，就要弘扬企业家精神，在爱国、创新、诚信、社会责任和国际视野等方面不断提升自己，努力成为新时代构建新发展格局、建设现代化经济体系、推动高质量发展的生力军。

谈到这次座谈会对弘扬企业家精神的重要意义，冯俏彬认为，习近平总书记的讲话拓展了企业家精神的时代内涵，为企业家在困境和挑战中奋勇前进指明了方向。

“通常我们理解的企业家精神，主要在创新精神和冒险精神，通过创造财富实现自身价值。习近平总书记特别强调要增强爱国情怀，要诚信守法并承担社会责任，这就要求企业家在行动上要与时俱进，在思想上更要有规则意识和法制意识。” 冯俏彬表示。

商务部研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰在接受人民网财经专访时表示，对中国企业来说，爱国是企业家心无旁骛做实业的基本前提，创新是推动企业创新、实现高质量发展的关键，诚信守法是适应社会主义市场经济建设的重要保障，社会责任是企业立足社会的根本要求，国际视野是企业利用国际国内两个市场、两种资源的重要要求。

当前，中国企业家应当如何把握机遇，化危为机？采访中，多位专家建议，要以习近平总书记关于弘扬企业家精神的讲话为指引，充分利用好纾困惠企政策红利，把握新一轮产业发展机遇。

中国工业经济联合会经济研究中心副主任刘兴波在接受人民网财经专访时表示，疫情冲击下，全球产业链、供应链均收到影响，中国企业需要重构企业自身生态，创造新的市场，向产业链上下游延伸，同时，整合周边技术，建立区域的产业协同创新机制。

国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任、研究员赵福军认为，下一步，中国企业的高质量发展离不开四个方面：一是充分利用好纾困惠企政策红利；二是不断推进商业模式、技术、产品等方面创新，打造竞争新优势；三是瞄准国内市场，加快转型升级；四是立足未来我国国内重大需求进行创新布局。

畅通大循环 打造新优势

明确如何办好自己的事

在今年全国“两会”上，习近平总书记讲过，面向未来，我们要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

这次座谈会，习近平总书记道出了背后的主要考虑：

在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，我们必须充分发挥国内超大规模市场优势，通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为我国经济发展增添动力，带动世界经济复苏。

此外，以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。

崔卫杰认为，按照习近平总书记在座谈会上的讲话精神，要充分发挥国内超大规模市场优势，采取有效措施扩大内需、释放消费潜力，畅通国内大循环；要聚焦新产业新业态新模式，对标国际高标准经贸规则，优化有助于集聚国际高端要素、推动国内经济高质量发展的政策制度体系，营造良好的市场化、法治化、国际化营商环境。同时，可以充分发挥自贸试验区、自由贸易港、服务业扩大开放综合试点等新高地的示范带动作用，加快构建更高水平开放型经济新体制，更好地联通国内市场和国际市场。

朱克力则建议，一方面，要注重通过推动产业数字化转型，以增量带动存量，同时充分考虑外部环境和市场实际，避免预期不稳引起的潜在风险；另一方面，要紧紧抓住制度创新这个改革开放的“牛鼻子”，在发挥国内超大规模市场优势、构建完整内需体系的同时，以助推国内国际双循环为取向，积极培育新形势下中国参与国际竞争合作的新优势。

“习近平总书记对于集中力量办好自己的事的深刻阐述，是在明确中国自身发展定位，并深刻分析外部环境不确定性的前提下提出的，这是中国这艘大船在历史风浪中继续前进的必然选择。” 冯俏彬说。

(责编：任妍、孙阳)