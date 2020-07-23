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二季度100个短缺职业排行公布

营销员、快递员、餐厅服务员位列前三

2020年07月23日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月22日电  （记者李心萍）人社部日前发布《2020年第二季度全国招聘求职100个短缺职业排行》，营销员、快递员、餐厅服务员再次成为最短缺职位。

　　与一季度相比，进入“排行”的100个职业，从职业分类上看，结构保持总体平稳。生产、运输设备操作人员及有关人员和商业、服务业人员合计占77%，仍是市场短缺职业的主体。特别是，排行“前十”职业本期保持基本稳定，只有“装卸搬运工”退出“前十”，“市场营销专业人员”从上期第十三位进入本期第九位。

　　与此同时，不同行业的职业短缺程度有升有降。“电器接插件制造工”“电子产品制版工”等电子类相关职业短缺程度有所缓解；“金属热处理工”“铸造工”等传统制造业相关职业短缺程度有所加大。

　　此外，从“排行”100个职业看，招聘需求人数从一季度的137.6万人上升到148.9万人，求职人数从一季度的52.6万人上升到74.3万人。缺口数从一季度85.0万人下降到74.6万人，下降12.2%，市场供求关系得到明显缓解。招聘需求人数和求职人数双上升，市场供求活跃度加大，从一个侧面印证了实体经济加快复苏的走势。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月23日 10 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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