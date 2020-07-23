中国需求推动新西兰第一产业出口增长

据新华社惠灵顿7月22日电 （记者郭磊、卢怀谦）新西兰主要智库新西兰经济研究所21日发布报告说，尽管受到新冠肺炎疫情不利影响，但得益于中国等亚洲市场强劲需求，今年以来乳肉制品等新西兰第一产业出口收入不降反升，比去年同期增长近10亿新西兰元（约合6.64亿美元）。

新西兰经济研究所首席经济学家克里斯·尼克松在报告中说：“来自亚洲特别是中国的需求足以让新西兰对外贸易对冲欧美市场不确定性的风险。”他指出，美国和欧洲的一些贸易保护政策不利于世界贸易发展。

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 17 版）

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