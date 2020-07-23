金砖国家新开发银行向巴西提供抗疫贷款

本报里约热内卢7月22日电 （记者朱东君）金砖国家新开发银行20日宣布，该行当日批准了一项抗击新冠肺炎疫情的紧急援助计划，将向巴西提供10亿美元贷款，以支持巴西政府为低收入人群发放紧急补助。

巴西政府3月底推出紧急补助项目，为低收入家庭、非正式员工和失业人员提供每月600雷亚尔（约合112.6美元）补助。金砖国家新开发银行在公告中表示，该项目有助于目标人群获得基本收入以购买食品、药品和个人卫生用品，并继续保持居家隔离，这对于防控疫情有重要意义。

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 17 版）

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