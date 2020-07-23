麻辣财经：这个企业家座谈会，释放了重要信号！

7月21日，习近平总书记在京主持召开企业家座谈会，并发表重要讲话。

习近平总书记在企业家座谈会上的讲话，人民日报已经全文发表。总书记说，召开企业家座谈会，一是同大家谈谈心，二是给大家鼓鼓劲，三是听听大家对当前经济形势、“十四五”时期企业改革发展的意见和建议。

麻辣姐认真学习了这篇讲话，里面的内容真是干货满满，既有对当前经济形势的分析判断，又有对政策举措的安排落实，还有对企业家的殷切希望和嘱托。这些掏心窝的话，亲切温暖而又充满力量，特别鼓舞人心。

千方百计把市场主体保护好，为经济发展积蓄基本力量

关于当前我国的经济形势，讲话给出了这样判断：经过全国上下共同努力，目前我国疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列。我国经济一季度大幅下滑，二季度企稳回升、由负转正，增长3.2%，上半年国内生产总值下降1.6%，情况比预料的要好。

这段话里有两个关键点，一是在疫情防控和经济恢复上，我国都走在世界前列；二是上半年经济从大幅下滑到企稳回升，情况比预料的要好。

上周，国家统计局公布了上半年经济数据，对于二季度经济增长由负转正，新闻发言人和专家在解读时都用了这个词：实属不易。

今年以来，新冠肺炎疫情带来的冲击前所未有，世界经济陷入二战以来的最为严重的衰退。在如此巨大的挑战下，中国疫情防控和经济恢复取得这样的好成绩，确实不容易。这一点，我们每个人都感同身受，因为大家都参与其中，都是一步步走过来的。

面对突如其来的疫情，到底该怎么应对？疫情防控与恢复经济，到底是个什么样的关系？对此，各国的看法和做法并不一致，有的主张“群体免疫”、听之任之，有的是走一步看一步，而我们则是全国总动员，对病毒进行“清场式”的围追堵截，尽最大努力降低疫情风险，保护人民群众生命健康。

一分努力一分收获，在疫情防控上体现得尤为明显。疫情防控做得好，复工复产恢复经济才有底气和根基。有的国家疫情还没见好转，就急急忙忙启动经济，结果欲速不达：经济也没恢复，疫情又扩散了！

“从上半年来看，中国经济正在从疫情的冲击中快速恢复。快速恢复最关键的因素，是我国疫情防控工作效果明显，疫情得到有效控制。”中国财政科学研究院院长刘尚希认为，我国及时有效的疫情防控工作，降低了不确定性带来的风险，为经济社会恢复正常秩序注入了巨大的确定性，这是一个最重要的前提条件。

尽管中国经济正在快速恢复，但疫情带来的冲击前所未有，世界经济陷入二战以来的最为严重的衰退。在这样的大环境下，我国很多市场主体面临前所未有的压力。

“市场主体是经济的力量载体，保市场主体就是保社会生产力。留得青山在，不怕没柴烧。要千方百计把市场主体保护好，为经济发展积蓄基本力量。” 习近平总书记在讲话中强调。

咱们先看看，市场主体这座“青山”规模有多大。到2019年底，我国已有市场主体1.23亿户，其中企业3858万户，个体工商户8261万户。这1.23亿户市场主体，关系到好几亿人的就业，在经济社会发展中发挥着十分重要的作用。

比如，这8200多万个体工商户，带动的就业人口就超过2亿人。小微企业和个体工商户在市场上数量最多，是群众生活最直接的服务者，当前面临的实际困难也最多。如何帮助这些企业纾困解难，留住青山、赢得未来？

今年以来，从中央到地方出台了一系列支持政策，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。在租金、税费、社保、融资等方面，帮助企业解难题、降负担、增动力，取得了明显成效。接下来，国家还要加大政策支持力度，落实好纾困惠企政策，继续减税降费、减租降息，发展普惠金融，确保各项纾困措施直达基层、直接惠及市场主体。

利用好两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展

从全球来看，当前保护主义上升，世界经济低迷，全球市场萎缩，这些不利因素给中国经济发展带来巨大挑战。很多人关心，未来中国发展之路该怎样走？

总书记的讲话，勾勒出了未来中国经济的发展方向：逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

过去，在经济全球化深入发展的外部环境下，市场和资源“两头在外”，对我国快速发展发挥了重要作用。但现在的情况是，经济全球化遭遇挫折，外需萎缩不振。面对新形势、新情况，我们也要有新对策。这个新对策就是：充分发挥国内超大规模市场优势，通过繁荣国内经济、畅通国内大循环，为我国经济发展增添动力，带动世界经济复苏。

需要强调的是，以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。

也就是说，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。从长远看，经济全球化仍是历史潮流，各国分工合作、互利共赢是长期趋势。我们要站在历史正确的一边，坚持深化改革、扩大开放，加强科技领域开放合作，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。

细品这篇讲话，实际上说了两层意思：一是如何“留住青山”，二是如何“赢得未来”。

中国是全球最有潜力的大市场，具有最完备的产业配套条件。改革开放以来，我国一大批有胆识、勇创新的企业家茁壮成长，形成了一支具有世界水准的企业家队伍。过去10年，我国企业走出去步伐明显加快，更广更深参与国际市场开拓，产生出越来越多世界级企业。

要赢得未来，就要提升产业链供应链现代化水平，大力推动科技创新，加快关键核心技术攻关，打造未来发展新优势。还要推进简政放权，打造市场化、法治化、国际化营商环境，形成长期稳定发展预期，鼓励创新、宽容失败，营造激励企业家干事创业的浓厚氛围。全面实施市场准入负面清单制度，支持企业更好参与市场合作和竞争，推动贸易和投资便利化。

“下半年的经济工作，要努力把疫情造成的损失补回来，争取全年经济发展好成绩，需要在三个方面着重发力：千方百计保就业，多措并举促消费，帮扶中小企业要落到实处。” 国务院参事室特约研究员姚景源说， 国际货币基金组织此前的预测认为，全世界2020年在主要经济体中只有中国能保持正增长，二季度GDP的数据进一步鼓舞了大家的信心。去年中国经济对世界经济增长贡献率30%，GDP比重占到16%，今年这两个数字可能会有所提升。

(责编：李都也(实习生)、李栋)