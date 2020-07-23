化妆品原料商科思股份的上市烦恼：依赖海外市场 环保问题待考

原标题：化妆品原料商科思股份的上市烦恼

7月22日，“美妆防晒第一股”南京科思化学股份有限公司（以下简称“科思股份”）在深交所正式挂牌交易，开盘涨幅32%，报40.34元/股，总市值达45.54亿元。业内人士认为，虽然科思股份有亮眼的营收业绩，但仍面临依赖主要客户、依赖境外营收、环保问题等障碍。

深交所挂牌上市

7月22日，科思股份以“300856”为股票代码在深交所挂牌上市，正式成为“美妆防晒第一股”。科思股份此前发布的招股说明书显示，本次公开发行股票的数量不超过2822万股，公开发行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于25%，约为1.13亿股。

科思股份成立于2000年4月，主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品涵盖防晒剂等化妆品活性成分及其原料、合成香料等。当前拥有两大生产基地，分别位于江苏省宿迁市和安徽省马鞍山市。

此次科思股份上市拟募集资金7.9亿元，将集中投入到安徽的生产基地建设。其中，“马鞍山科思化学有限公司25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目”分两期建设，其中一期投资4.3亿元，包括5款产品：阿伏苯宗（AVB）、水杨酸甲酯、香豆素、水杨酸苄酯、水杨酸正己酯。此外，“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”投资6160万元。

快消新零售专家鲍跃忠表示，从目前的整体经济环境来看，成功上市对于科思股份在资金方面起到了帮助，首先很大程度上拓展了该公司的融资渠道；其次，对于该公司产品品牌力的提升有一定的推动作用。

从事化妆品原料领域20年的科思股份业绩连年上涨。招股说明书显示，2016-2019年上半年，科思股份分别实现营收6.09亿元、7.11亿元、9.72亿元和5.71亿元，净利润分别为4348.89万元、4278.35万元、8675.45万元、6786.04万元。

依赖海外市场

尽管科思股份披露出的业绩表现较为亮眼，但是却依然存在过分依赖主要客户和海外市场等问题。

招股说明书显示，科思股份在化妆品活性成分及原料方面的主要客户包括帝斯曼、拜尔斯道夫、宝洁、欧莱雅、默克等公司；合成香料客户包括奇华顿、芬美意、IFF、德之馨、高砂、曼氏、高露洁等香料香精及口腔护理公司。其中，帝斯曼、亚什兰、德之馨、奇华顿、上海禾稼贸易有限公司为科思股份前五大客户。

招股说明书披露，2017-2019年，前五大客户合计销售额占当年公司营业收入的比例分别为61.54%、68.45%、65.59%。其中，帝斯曼作为科思股份第一大客户，销售额占比逐年上涨。2016-2019年上半年，帝斯曼销售额分别为1.6亿元、2亿元、4.19亿元、2.7亿元，营收占比分别为27.6%、28.17%、43.08%、47.38%。

由于高度依赖第一大客户，发审委曾要求科思股份说明客户依赖问题。对此，科思股份回应称，“2018年公司为帝斯曼独家供应的P-S、P-M产品逐步量产，使得当年这两款产品为公司增加了0.92亿元的销售收入，以及帝斯曼向公司采购其他新产品所致，使得对帝斯曼销售收入大幅增长具有合理性”。

此外，科思股份九成收入来自境外市场。招股说明书显示，2017-2019年，科思股份境外销售营收占比分别为90.72%、89.78%、90.14%。

鲍跃忠表示，科思股份重点依靠海外市场在未来会面临很多问题，短期来看，疫情已经造成了海外市场严重下滑，这必定会影响一些企业的发展；从长期来看，疫情过后，整个的世界经济秩序也会发生一些改变，所以，科思股份需要尽快调整，实现从国内市场和海外市场同步发展。

经济学家宋清辉则分析称，其他风险加剧或汇率市场不稳，也将对科思股份造成一定影响，未来，科思股份应该大力拓展国内市场。

环保问题待考

值得一提的是，环保问题或将成为思科股份挂牌上市后面临的最大发展障碍。

科思股份在招股说明书中表示：“公司自设立以来就十分注重环境保护，依据清洁生产的理念设计，建设了工厂的生产装置和污水、废气处理装置，确保污水、废气的排放符合国家标准。”

不过，天眼查信息显示，2016年1月6日，科思股份全资子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司因排放废水超标，被马鞍山市环保局罚款2.36万元。招股说明书显示，2016-2019年上半年，科思股份罚款支出分别为2.36万元、0.93万元、10万元。其中包括安全生产以及环保问题等方面的处罚。

此外，2017年7月19日，泰州医药高新技术产业开发区人民法院发布的《张贵、孙敏儿等污染环境罪一审刑事判决书》显示，科思股份全资子公司宿迁科思化学有限公司安全环保科主任尹某被法院判决犯污染环境罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金4万元。

科思股份在招股说明书中也进行了环保风险提示，“公司在生产过程中要排放一定的废水、废气和固体废弃物，尽管公司已建立一整套环境保护和治理制度，但倘若出现处理不当或设备故障时，仍面临着环保污染问题。若公司未来不能满足更为严格的环保标准和环保要求，或者公司环保设施未能有效运作，将给公司生产经营带来不利影响”。

针对科思股份存在的环保问题，发审委要求对安全生产制度及管理措施及生产经营和募投项目是否符合国家和地方环保要求等问题进行相应的说明。

就依赖境外业务、如何应对环保考题等问题，北京商报记者对科思股份进行了采访，但截至发稿，并未得到回复。

值得关注的是，科思股份的环保投入在2017年呈下降趋势。招股书数据显示，2016-2019年上半年，科思股份环保投入金额分别为1967.47万元、2462.4万元、992.35万元、165.01万元；占营业成本的比重分别为4.33%、4.5%、1.36%以及0.4%。

宋清辉分析称，在环境保护越来越严格背景下，科思股份应该加大对环保的投入，这才是企业发展的未来。

(责编：李都也(实习生)、李栋)