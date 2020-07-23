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从“二十”到“三十” 谁在坐收热播红利

卢扬 郑蕊

2020年07月23日07:38  来源：北京商报
 

　　今年的影视剧暑期档再次出现了黑马。《二十不惑》《三十而已》，在猫眼剧集单日热度榜稳居前三。同样的女性群像、同样的现实主义题材，背后也站着同一家公司柠萌影业。对于柠萌影业而言，一方面，两部剧均为自己拿手的题材，契合了不同年龄层受众的喜好；另一方面，抓住暑期档延续女性群像影视剧的热度。双管齐下，悄然成为这个夏天的赢家。

　　6天3次登顶热度榜

　　《二十不惑》与《三十而已》的热度已经不言而喻。猫眼专业版显示，《三十而已》自上线以来，6天时间内已3次登上剧集单日热度榜首位，同时也3次获得播放量日冠。

　　与此同时，比《三十而已》提前3天上映的《二十不惑》，虽然当下的播出热度不及《三十而已》，但也处于剧集类单日热度榜的前三位。

　　社交平台上的讨论也热火朝天。截至7月22日14时30分，微博话题#二十不惑#的阅读量已达到31.1亿次，讨论量则为175万次。同时，微博话题#三十而已#的阅读量已超过31亿次，讨论量则超110万次。

　　除了叫座以外，这两部剧也收获了不少好评。目前在豆瓣上，《三十而已》的评分为8.1分，《二十不惑》则为7.3分，前者反映的是30岁年龄段女性的家庭婚姻等社会问题，后者则展现了20岁年龄段女性在大学毕业之际的迷茫。

　　值得注意的是，《二十不惑》与《三十而已》均出自同一家影视公司之手，即2014年成立的柠萌影业。公开资料显示，柠萌影业目前的业务范围覆盖至超级剧集、电影、网络节目的投资、制作、营销、发行、衍生等全产业链。

　　随着此次《二十不惑》《三十而已》双剧的热播，柠萌影业也站到了聚光灯下。

　　在影视剧行业，柠萌影业的名字并不陌生。古装玄幻剧方面，有2016年的《寂寞空庭春欲晚》、2017年的《择天记》、2019年的《九州缥缈录》。至于现实主义题材的影视剧，柠萌影业则不缺爆款，《好先生》《小别离》《小欢喜》就出自该公司之手。

　　在资本市场，柠萌影业也颇受欢迎。天眼查信息显示，2015年，柠萌影业完成 1亿元的A轮融资，随后在2016年，则实现了5亿元B轮融资，此外在2018年，柠萌影业完成了由千毅资本、腾讯控股、弘毅投资等多家投资方投资的数亿元C轮融资。

　　同档开播造联动效应

　　押宝暑期档的两部剧均收到不错反响，柠萌影业无疑是最大赢家。

　　相较于古装玄幻类，柠萌影业在现实主义题材方面的确更为拿手。以豆瓣评分足以见得，《寂寞空庭春欲晚》为4.9分，《择天记》仅为4.1分，《扶摇》的评分则为4.7分。直到2019年的《九州缥缈录》，6分的评分才勉强及格。而《好先生》《小别离》《小欢喜》的豆瓣评分则分别为7分、7.9分、8.4分，且均为爆款影视剧。

　　暑期档本身也是热门的影视剧播出时期。“暑期档因适逢较长的假期，以学生群体为主的年轻人会有更多时间观看影视作品，若是剧集本身的受众定位便瞄向年轻人，暑期不乏是一个较好的播出时期。但若一家公司多部作品同时开播，确实也要考虑是否会分流的情况。”电视评论人孙禹如是说。

　　近年来柠萌影业对暑期档也颇为看重，此前就曾将旗下多部作品同时放在暑期档播出。2019年，该公司推出的影视剧《九州缥缈录》《全职高手》《小欢喜》便分别在7月16日、7月24日和7月31日开播，且每部作品中间仅相隔了一个星期。

　　到了今年，《二十不惑》《三十而已》中间的相隔时间更是只有短短的3天。针对同档播出的原因，北京商报记者向柠萌影业发去采访函，但截至发稿未得到对方的回复。

　　值得一提的是，除了同档开播，《三十而已》与《二十不惑》还在持续联动。自开播后两部剧的官方微博便进行了多次互动、互相宣传。此外，两部剧还在剧情上串场了，出现了两方主角出现在同一画面的场景，一度引发了网友的热议。

　　在影视传媒行业分析师曾荣看来，将柠萌影业2019年和2020年排播在暑期档的作品进行对比，与2019年三部剧分别为不同的题材类型，市场定位有所差别相比，今年的《二十不惑》和《三十而已》在题材类型上也具有一定接近性，假若能够利用共通性进行联合营销，便有机会创造更高的话题度，从而曝光度、热度也均会同时提升。

　　女性群像成热点

　　如果说暑期档的选择、持续的联动营销，是《二十不惑》《三十而已》出圈的表象，那么对于当下女性话题的聚焦，则是这两部剧突出重围的内核。

　　从傻白甜、恋爱脑到披着“大女主”外衣，过去国产影视剧中女性形象的内核几乎是千篇一律的；而今年以来，对于女性形象的深入刻画开始成为主流，《二十不惑》《三十而已》只是其中之二，其展现的不同年龄层女性生活现状及心理感受，终于跳出了国产影视剧对于女性刻板印象的描写。无论是聚焦原生家庭影响的《都挺好》，还是颠覆传统的美剧《致命女人》《杀死伊芙》，抑或是国产影视剧如《危险的她》《不完美的她》等等，已经开始探讨围绕在女性身上更深刻的社会议题。

　　“这类剧集能够实现热播，也与观众的特征有关。”曾荣表示，女性本身就是观众群中的重要组成部分，并展现出较强的观剧需求，同时女性已不再只是想看到青春偶像剧或是婆媳剧，随着女性在社会上的地位逐步提升，关注女性心理成长的作品也受到更多的关注，也能由此产生更强的共鸣，甚至这类作品也能带动男性观众的注意。

　　不可否认的是，近年来影视剧的市场竞争愈发激烈。据云合数据显示，今年上半年，网络剧的播出数量达到339部，较去年同比增长了33%。同时，我国电视剧市场仍具有潜在的发展空间有待挖掘。据智研咨询发布的《2019年中国电视剧行业发行情况、政策及市场规模分析》显示，我国电视剧市场规模（按许可收益及广告收益总额计量）已增长至千亿元，2023年预计将达到2163亿元。

　　数字文创产业智库研究员李杰表示，“一部作品若想获得市场，首先离不开用内容抓住观众的心里所需，此外虽然‘酒香不怕巷子深’，但在保证内容的同时借用营销策略也能让剧集获得更好的播出效果”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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