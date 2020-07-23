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避险情绪升温 黄金白银开启疯涨模式

2020年07月23日07:40  来源：北京商报
 

　　北京商报讯（记者 孟凡霞 吴限）在避险情绪的助推下，黄金上演王者归来。7月22日，伦敦现货黄金涨势凌厉，盘中一度冲破1860美元关口，最高涨至1866美元/盎司，创2011年9月以来新高，距离历史最高位1920.8美元/盎司仅一步之遥。同时，白银价格也大幅上扬，伦敦现货白银7月22日盘中更是一度冲破23美元价位。

　　7月22日，在盘中触及1865美元/盎司后，现货黄金价格出现回落，截至北京商报记者发稿时，现货黄金价格在1856美元/盎司附近徘徊。同日，纽约黄金期货以1842.8美元/盎司的价格开盘，之后快速拉升，一度飙升至1866.8美元/盎司，创下2011年9月以来的新高。随后小幅回落，截至记者发稿时报1859美元/盎司。

　　在国际金价的带动下，国内黄金价格同步上行，现货黄金和黄金期货双双涨破410元/克。截至7月22日收盘，上海黄金交易所现货黄金Au99.99收报410.44元/克，涨幅达到2.19%。黄金期货方面，主力合约Au2012盘中一度涨至418.8元/克，创上市以来新高，最终收于414.22元/克。

　　今年黄金价格可谓一波三折。伦敦金在年初受美国伊朗冲突的影响一举突破1600美元，之后随着中东局势的缓和，金价震荡波动。随后，在新冠肺炎疫情引发的避险情绪的推升下，金价再次走高，在3月9日升破1700美元。但随着海外疫情的蔓延，全球市场陷入恐慌，金价又一度走低，短短几个交易日，金价跌至1451美元/盎司，低于年初价位。短暂调整蓄力后，金价自3月下旬重回震荡上扬格局，连续攻破1500美元、1600美元、1700美元、1800美元四道关口。据统计，从年初至今，伦敦金已累计上涨了约22%。

　　从历史行情来看，国际金价站上1800美元的时间屈指可数。伦敦金仅在2011年8月和9月的20多个交易日突破1800美元关口，并在当年9月6日创下历史最高价1920.8美元/盎司。如今距离这一历史高位已不足60美元，在多位分析人士看来，触及最高点可能只是时间问题。

　　分析人士指出，疫情下经济复苏不确定性的增加推高了金价。中国黄金集团首席经济学家万喆表示，一方面，疫情防控措施下，一些国家已经开始复工复产，但仍有很多国家尚未回到正常轨道，未来的经济走势可能仍然非常艰难。在这种形势下，全球的避险情绪升温导致金价上涨。另一方面，多国央行采取一些措施补充流动性，很多人担心钱会贬值，抗击通货膨胀的情绪也使黄金受到追捧。

　　渣打中国财富管理部首席投资策略师王昕杰认为，因黄金具备避险及抗通胀属性，因此一旦有通胀预期，往往会对金价有一定程度的支持。另一方面，金融市场的波动、避险的需求也会对金价走向产生影响。这几个长短期的因素加起来，黄金价格在未来一段时间是推升的。

　　在万喆看来，目前来看，黄金上涨的基础因素都没有发生根本性的改变。比如，就全球来说，秋冬疫情是否会反弹还不明确，恐慌情绪暂时可能不会消退，这些都会对黄金的价格有所支撑，所以未来一段时间仍会处在高位。

　　中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英也表示，在全球宽松货币政策以及全球不安定因素的影响下，黄金将会保持震荡上行的格局。同时，经过七年的升值周期后，美元将在未来11年进入一个贬值周期，所以在未来五年甚至更长时间，黄金将保持长期的牛市，突破历史高位已是大概率事件。

　　值得注意的是，在黄金不断走高的同时，贵金属“兄弟”白银品种也持续冲高。7月22日，伦敦银盘中一度涨至23.02美元/盎司，创2013年10月以来新高。截至20时报22.98美元/盎司，涨幅为7.89%。国内市场方面，截至当日收盘，白银延期报5115元/千克，上涨6.83%。

　　在黄金、白银大幅波动的情况下，国内交易所上调了相应产品的涨跌幅。7月22日，上海黄金交易所发布公告称，自7月23日收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12合约的保证金比例从8%调整为9%，下一交易日起涨跌幅度限制从7%调整为8%。若7月22日Ag（T+D）合约出现单边市，自当日收盘清算时起，Ag（T+D）合约的保证金比例从10%调整为13%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为12%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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