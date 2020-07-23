科创板一周年 公募基金乘风破浪

7月22日，科创板迎来周岁生日。伴随着科创板的发展，公募基金对于板块投资的信心持续提升，“真·科创板基金”即将发行，科创板50ETF相继上报。此外，科创主题基金也收获颇丰，满岁产品平均净值增长率高达77%。不过，由于选股方式和运作策略的不同，各只基金的业绩表现迥异，首尾也相差逾110个百分点。展望未来，有业内人士表示，科创板未来的创新方向，或主要集中在做市商制度的引入、取消涨跌幅限制等方面。

科创概念基金“迎新”

随着7月22日的七子登“科”，科创板挂牌上市公司增至140家，总市值也提升至27965亿元。7月24日，获批刚满一周的首批6只科创板基金也将同步开启发行，易方达、博时、万家、南方和富国共6家基金公司尝鲜。

从基金合同和招募说明书不难看出，6只产品的投资范围均为股票投资占基金资产的比例不低于60%，且投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。相较于此前科创主题基金的“投资于科创主题的证券资产比例不低于非现金基金资产的80%”的规定，可以看出，科创板基金将更加专注于科创板投资。

在主动产品争相布局的同时，科创板的被动型基金也于近日正式上报。北京商报记者注意到，7月15日，易方达、华夏、工银瑞信、华泰柏瑞4家基金公司提交的上证科创板50成份ETF及其联接基金的申报材料已获接收。据业内人士透露，在充分跟踪科创板个股表现的背景下，上证科创板50成份ETF的涨跌幅将实现同步。换句话说，公募ETF家族中有望出现每日涨跌幅上限为20%的产品。

上述产品跟踪的上证科创板50成份指数（以下简称“科创板50指数”）于今年6月由上交所重磅推出，7月22日收盘后，科创板50指数正式发布，根据历史行情数据显示，截至7月22日，科创板50指数报收1497.23点，自基日2019年12月31日至今涨幅高达49.72%。

华夏基金认为，作为科创板首个指数，科创板50指数的发布将进一步丰富科创板投资标的，未来科创板50ETF等工具型产品的正式落地，也将为投资者便捷参与科创板投资提供更多选择。

主题产品业绩分化

增量产品纷纷加盟的同时，多数存量主题基金也在科创板开市一周年交出了令投资者满意的答卷。伴随着科创板开闸而诞生的科创主题基金目前已有53只产品（份额分开计算，下同）正式成立并运行，成立满一年的也达到20只。

Wind数据显示，截至7月21日，18只产品近一年的净值增长率超过50%，占比九成，平均收益率更是高达77.51%。其中，南方科技创新混合A/C、易方达科技创新混合、华夏科技创新混合A更实现了净值翻番，最高收益则由南方科技创新混合A创下，达到125%。

但也有少数成立超一年的基金业绩表现不佳，至今收益率尚不足10%，大幅跑输同类产品。Wind数据显示，华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合（以下简称“华安科创主题混合”）成立于2019年6月11日，截至今年7月21日，该基金成立以来的净值增长率为9.74%，近一年的收益率则为9.36%，较上述提及的成立超一年的20只“同期生”平均收益率低68.15个百分点，若与收益最佳的产品相比，首尾相差115.64个百分点。

对此，华安基金相关负责人对北京商报记者表示，该基金采用“科创主题战略配售＋网下打新+中高等级债券投资”的投资策略，股票资产投资比例为基金资产的0-100%；投资于科创主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。“科创主题相关证券”并非特指科创板股票，而“证券”也包括股票与债券。

北京商报记者查询华安科创主题混合过往的季报数据发现，从开始披露的2019年三季度末以来，该基金的股票资产占基金净值的比例始终保持在2%-5%左右，截至今年二季度末，最新比例为5.25%。同期，债券资产占净值比例则持续保持在80%以上。

对于前述资产配置情况，华安基金表示，该基金对于科创板相关股票的投资，主要为参与战略配售与打新两种。在战略配售方面，由于科创板开板不久，战配数量较少。在打新方面，对于没有锁定期的中签新股，基金在上市后卖出，导致在披露时点的股票仓位较低。

根据最新披露的2020年二季报显示，华安科技创新混合二季度的净值增长率为2.28%，同期，该基金的业绩比较基准增长率则为10.91%。

1-2年有望提速发展

“科创板主要给资本市场带来了两方面的变化，第一是极大地丰富了A股上市公司的标的类别，大量优秀的芯片、创新药、新能源、云计算、人工智能等行业的优秀公司登陆A股，给投资人更多更好的选择。第二是科创板的一系列制度创新，进一步提高了市场的有效性，中长期角度将使得A股在制度建设上与国际接轨，客观上也会促进整个机构投资者的壮大，为投资人提供更好的回报。”华夏基金相关负责人如是说。

前海开源基金首席经济学家杨德龙也坦言，科创板在经历了前期的热潮后，股价逐步回归理性。试点注册这一年来，整体运行平稳，这是一个有益的探索，在询价、发行、交易等方面都积累了很好的经验，相信将来会有更多优秀的科创企业在科创板注册上市。

至于科创板未来的创新方向，南方基金权益研究部总经理茅炜认为，主要集中在做市商制度的引入、取消涨跌幅限制，以及“T+0”等方面。从制度落地的前提条件看，做市商制度需要券商以自有资金提供流动性服务、涨跌幅限制的取消需要投资者结构的进一步优化，而“T+0”的真正落地，则需要各类金融工具的不断丰富。

在茅炜看来，比照成熟资本市场的经验和惯例，做市商制度能够起到流动性支持和降低股权集中度的作用，涨跌幅限制的取消，有利于各类预期的快速出清，但对投资者的定价能力也提出了更高要求。

展望后市，万家科创板2年定开混合拟任基金经理李文宾认为，未来1-2年会是整个科创板发展的提速阶段。科创板经过一年的成熟运作，在美股和港股上市的半导体相关企业已经开始规划回归科创板。此外，之前没有上市的细分行业龙头公司，也在开启登陆准备。因此，后续有望看到众多代表中国科技转型和升级方向的公司登陆资本市场。

(责编：李都也(实习生)、李栋)