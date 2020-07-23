美联航每天烧钱4000万 全球航企面临最惨二季报

现在到了美国航企直面暴风雨的时候了。当地时间周二，美国联合航空（以下简称“美联航”）发布二季度财报，财报数据显示，当季美联航亏损16.3亿美元，平均每天更是消耗4000万美元现金。眼下疫情在美国仍旧加速蔓延，美联航的二季报很可能只是美国航企痛苦的冰山一角，随着美股财报季大幕的逐步拉开，美国航空业的财务前景也变得越发暗淡。

尽管好于分析师的预计，但美联航的业绩答卷依旧惨淡。财报显示，美联航在二季度的收入下降至14.8亿美元，较去年同期的14亿美元下降了87%，而在分析师的预期里，这一数字为13.2亿美元。超预期的营收并没能抵消美联航的亏损，二季度16.3亿美元的亏损让美联航背上了巨大的压力，可以对比的数据是，2019年同期美联航的利润为10.5亿美元。

在这轮全球蔓延的新冠肺炎疫情当中，航空企业首当其冲。在21日发表的声明中，美联航表示，伴随着许多航班的停飞，以及机票销售大幅下滑，公司已经尽可能降低亏损速度，目前该公司每天亏损超过4000万美元，但较4月的每天亏损1亿美元有所下降。与2019年同期相比，旅游需求下降了约93%，客运收入下降了93.5%。幸运的是，货运业务成了美联航的救星，美联航表示，在增加了4800多个货运航班之后，其货运业务收入较上年同期跃升36%，至4.02亿美元。

当疫情持续半年且依旧看不到完全消退迹象的时候，航企实际上便已做好了打持久战的准备。美联航表示，他们已经削减了数千架次航班，并停飞了数百架飞机，以削减现金消耗，预计三季度的每日现金消耗将减少到2500万美元。对于业绩情况及未来的影响等问题，北京商报记者联系了美联航，但截至发稿未收到回复。

削减成本几乎是美联航的当务之急。据央视新闻，此前美联航曾计划裁减超过36000名员工，而该公司也已于当地时间20日正式向州政府官员发出通知，计划在旧金山国际机场解雇6573名员工。

除此之外，该公司还计划在洛杉矶国际机场裁员1634人，在圣地亚哥国际机场裁员149人，在橙县约翰·韦恩机场裁员65人。

许是得益于这些措施，美联航首席执行官Scott Kirby表示：“虽然这场前所未有的危机对我们的团队来说很困难，但我们预计美联航二季度的亏损和现金消耗比任何大型竞争对手都要少。”

按照他的说法，美联航通过快速而准确地预测疫情对客运和货运需求的影响，准确地将航班时间表与减少的需求相匹配，完成了航空史上最大的债务融资交易，并削减了整个业务的开支。

Scott Kirby的说法有一定道理。美联航之前，达美航空于本月14日公布了二季度业绩，财报显示，当季达美航空净利润为-57.17亿美元，同比下降496.19%；营业收入为14.68亿美元，同比下跌88.29%。此外，达美航空还预计，截至9月的三季度收入将较去年三季度下降75%-80%。

同样的，达美航空也忙于在危机之下削减成本，预计将把8月的航班计划削减一半至500架次，并将裁员20%。而在本周四，西南航空和美国航空也计划报告季度业绩。此前，路透社援引知情人士的说法称，西南航空大约24%的飞行员和约33%的空乘人员已同意提前退休或长期请假。

疫情突袭之下，封国、封城带来的旅行禁令让航企成为这场“黑天鹅”里的重灾区。资深旅游专家王兴斌称，航空业的复苏完全取决于疫情的变化，但目前的情况就是欧洲、美洲的疫情始终没有出现太大的好转，因此航空业也很难出现好转，可以断定其业绩的恢复很难。

现在的问题是，美国疫情依旧看不到尽头。如今美国确诊病例已超388万例，美国疾病控制与预防中心（CDC）于当地时间21日公布的报告也显示，美国实际感染新冠病毒的人数远超官方确诊病例数。美联航也预计，在出现针对该病毒的疫苗之前，需求将受到限制。北京商报记者 杨月涵

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美国超3600家企业申请破产保护

北京商报讯（记者 陶凤 常蕾）由于受到新冠肺炎的影响，美国正在掀起企业破产浪潮，成千上万的零售商、能源公司和其他企业遭到重创。据美国哥伦比亚广播公司21日报道称，受疫情影响，今年上半年申请破产保护的美国企业数量激增。

法律服务公司Epiq Global的数据显示，截至6月30日的今年上半年，已有超过3600家美国企业申请破产保护，比去年同期激增26%。仅在6月，美国企业破产申请比上年同期激增了43%。

根据美国破产协会统计数据，自3月初以来，美国已有超10万家小型企业永久倒闭。“在纽约，大多数小型企业的现金储备不足3个月。这意味着用于重启、偿还租金和购买库存的资金已经用尽，成千上万的企业主面临着风险，尤其是少数族裔的企业主。”作者写道。

除了实力不足的小型企业外，还有底蕴悠久的百年企业、实力雄厚的行业巨头。比如美国百年奢侈品零售企业尼曼、老牌百货J.C.Penney、被称为“总统御衣”的成衣销售商布鲁克斯兄弟……这些曾经的巨头，如今都只能沦为“破产潮”中的一部分。

不过，企业们也并未坐以待毙，而是使出了浑身解数以求“自保”。一方面关店、裁员，如苹果、微软、星巴克、梅西百货等，均宣布了关闭部分线下门店、转为线上销售。苹果作为首批宣布关闭全球门店的公司之一，截至7月初，已在全美关闭77家门店。

尽管如此，不少财务专家仍然认为，更糟糕的情况可能还在后面。据Coresight预计，今年全年，美国或将有25000家店永久关闭，其中，55%-60%将在美国商场内。

据行业机构预计，今年美国零售额将整体下跌10%，直到2022年前都无法恢复到疫情前的水平。尽管电商销售预计会获得一定增长，但是主要依赖实体收入的商场仍将受到不小的冲击，Coresight Research分析师预计，未来3-5年，美国将有1/4的商场会完全消失。

前海开源基金首席经济学家杨德龙也向北京商报记者表示了对于下半年的不看好。“为了11月的总统选举，在疫情并未控制住的情况下，美国多州复工复产，导致疫情二次暴发的风险大增，再叠加此前美联储的放水和美股的反弹，因此短时间之内很难恢复。”杨德龙指出。

“随着政府用于稳定经济的救助计划开始到期，申请破产为面临日益严峻财务困境的家庭和企业提供了保护。”美国破产协会执行董事艾米·奎肯博斯称，“我们预计（破产）申请将因此开始增加。”美国目前的破产规则旨在帮助企业更快地完成破产程序，并降低文书成本。有些企业可以通过破产保护实现债务和业务重组，从而成为一家更具竞争力的企业。

(责编：李都也(实习生)、李栋)