金融防风险再加码：严打非法集资 拆解高风险影子银行

央行、银保监会等多部门近期密集发声，释放进一步强化金融风险防控的政策信号。《经济参考报》记者获悉，相关部门将加大金融市场乱象治理力度，拆解高风险影子银行，对交叉金融业务进行全面排查整改；严打非法集资等金融犯罪，防范伪金融创新，加快建设非法集资监测预警体系实现“全国一张网”。在加强监管的同时，还将通过政策支持，帮助中小金融机构加快兼并重组、资本补充，增强其风险抵御能力。

业内人士表示，当前我国金融领域风险总体持续收敛，呈现结构性和局部性特征。受经济周期性调整和新冠肺炎疫情等因素影响，部分中小金融机构资产质量下降，影子银行等个别领域反弹风险上升，需进一步补齐监管制度短板，督促金融机构整改存量问题、规避增量风险。

当前，影子银行和交叉金融业务规模大幅压缩，但部分机构内控不完善等问题存在一定的反弹风险。“尽管监管部门在金融乱象治理方面持续高压态势，但依然存在‘资管新规’‘理财新规’执行不到位、非标融资进入资本市场和房地产市场等突出问题，部分金融机构利用监管真空和政策漏洞违规开展影子银行和交叉金融业务，导致相关问题屡查屡犯。”光大证券首席银行业分析师王一峰说。

近一个月，银保监会三度发声，严防影子银行回潮。7月14日，银保监会通报了影子银行和交叉金融业务突出问题，称该领域仍然存在一些新老问题，局部风险隐患仍不容忽视，稍不留意又可能死灰复燃。7月11日，银保监会新闻发言人提及当前面临的突出风险与挑战，其中强调了高风险影子银行回潮现象。6月24日，银保监会发文开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作，涉及银行机构的“回头看”工作要点包括宏观政策执行、影子银行和交叉金融业务等六个方面。

记者获悉，为严控影子银行和交叉金融业务领域风险，相关部门已经要求银行保险机构开启全面排查整改。具体来看，要求银行保险机构不得再拉长融资链条、提高融资成本，不得再利用通道等方式搞资金空转、脱实向虚。

与此同时，监管部门对于非法集资等金融犯罪的打击力度也进一步加大。银保监会近日发布风险提示，注意防范以金融创新为名实施的非法集资等金融犯罪活动侵害。银保监会指出，一些机构和平台通过虚构项目标的、承诺高收益、设立资金池借新还旧等手段，进行自融或变相自融，形成庞氏骗局，触碰非法集资底线。

新网银行首席研究员董希淼指出，打击非法集资是防范化解金融风险的重要工作之一。一些打着金融创新旗号的不法行为，增加了非法集资活动的欺骗性和隐蔽性，增加了非法集资的打击难度。此外，针对非法集资，目前还缺乏明确的法律制度和监管职责划分，存在一定监管空白。

围绕健全非法集资全链条治理，多项政策措施正在加速落地中。处置非法集资部际联席会议日前印发《全国非法集资监测预警体系建设规划（2020-2022年）》，提出到2022年底基本建成“统分结合、智能驱动、高效协同”的全国非法集资监测预警体系。

“受疫情影响，今年以来许多企业出现经营困难、停产歇业乃至倒闭等问题，居民就业和收入预期普遍下降，特别是就业信心自3月以来下降较快，导致消费预期和意愿快速下滑。一季度全国居民人均消费支出5082元，比上年同期名义下降8.2%，是2014年有统计数据以来的首次下降。”

消费政策力度也有待进一步加强。在王微看来，今年以来，国家采取了减税降费、地方专项债等一系列大力度的宏观对冲政策，但直接促进消费的政策措施仍不够多。她举例称，疫情发生以来，28个省市、170多个地市统筹地方政府和社会资金，累计发放消费券达到190多亿元，在一定程度上发挥了聚集人气、增强信心、提振消费的作用，估计撬动消费约为2000亿至3000亿元左右，对上半年17.2万亿元社会消费品零售总额的贡献并不大。

“总体来看，下半年我国宏观经济运行仍将持续稳定回升，经济循环也将逐步进入正常轨道。作为稳定国民经济增长的‘压舱石’，消费的稳步回暖和增长更为重要和关键。”王微认为，要采取更为积极有力的政策举措，加快促进消费释放和扩张。

一是继续全面贯彻“六稳”“六保”各项任务，增强各项政策落地转化效率和实现救助合力，进一步稳住就业和民生“底盘”，为扩大消费和促进消费释放回补奠定基础。二是加快推进“两新一重”投资建设，特别是加快5G、数据中心、老旧小区改造、农产品流通设施及冷链、城市公用设施建设等建设，进一步夯实促进消费创新、消费升级的基础设施。三是合理释放消费需求，促进消费提质升级。加快释放改善性住房，促进汽车消费提档升级，鼓励支持发展信息消费、网络消费及健康消费，进一步提升服务消费比重。四是鼓励各地政府综合施策促进消费，动员和支持企业、平台加大促销力度，合理设计和有针对性地发放消费券，进一步激活消费意愿。

(责编：李都也(实习生)、李栋)